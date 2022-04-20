Akşam Postası / 20 Nisan 2022

Eski Ülkü Ocakları başkanından kadına şiddet: Bayıltana kadar dövdü, serbest kaldı

Tekirdağ Saray ilçesinin eski Ülkü Ocakları başkanı Doğancan Kemal Keskin, tartıştığı 22 yaşındaki Eylül İnan’ı bayıltana kadar dövdü. Genç kadın darp raporu alarak şikayetçi olurken, Keskin emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Eski İYİ Partili Ok, AKP’ye katıldı: Mücadelede ben de varım dedim

İki sene önce İYİ Parti’den istifa eden bağımsız milletvekili İsmail Ok, AKP’ye geçti.

İmamoğlu’na dört yıl bir ay hapis istemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, dört yıl bir aya kadar hapis cezası talep etti.

Ferrero Türkiye’den salmonella açıklaması: Piyasadaki tüm Kinder ürünleri güvenli

Ferrero Türkiye, ülkedeki Kinder ürünlerinin resmi kontrolden geçirildiğini, güvenilirliğinin teyit edildiğini söyledi.

Erdoğan’dan sığınmacı açıklaması: Huzurlu ortam sağlanınca kendileri gönüllü dönecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriyeli sığınmacıların huzurlu ortam sağlandığında ülkelerine gönüllü döneceklerini söyledi.

İYİ Parti dört aylık enflasyon farkını hesapladı: Sepetteki ürün 41’den 23’e düştü

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır’ın hesabına göre enflasyon nedeniyle market alışverişinde doldurduğu sepette ürün sayısı dört ayda 41’den 28’e düştü.

Şentop, ‘trol’le tartışmasına değindi: Bu konuyu kapatmam

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medyada bir ‘trol’le tartışmanın ardından, konuyu kapatmayacağını söyledi.

Hapis cezası alan Murda’dan karara tepki: Gençlere, sanatçılara yazık

‘Uyuşturucuya özendirmek’ suçlamasıyla hapis cezası alan ‘Murda’ lakapçı rapçi Mehmet Önder Doğan, karara tepki gösterdi.

Akşener: Kaşıkçı davasını kaça sattınız?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan’da devredilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslendi: ”‘Bay Kriz’, Kaşıkçı davasını kaça sattınız? Türkiye sınırlarında işlenmiş, bir cinayetin davasını, yani devletin egemenlik hakkını kaça devrettiniz?”

Kripto para analistleri değerlendirdi: Bitcoin’de rota nereye?

Kripto para analistleri, Bitcoin’de yaz aylarında yükseliş bekliyor. Uzmanlar yatırımcılara vadeyi uzatmalarını öneriyor.