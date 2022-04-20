Erdoğan’a göre 3,5 milyon kişi ‘çalışmak istemediği için’ işsiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’de çalışmak isteyen herkesin iş bulabildiğini söyledi.

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Meclis’te AKP grup toplantısında konuşan cumhurbaşkanı yaşanan sıkıntıların kişiyi ‘şükürsüzlük ve manevi isyana sürüklemesi durumunda’ asıl felaketin başlayacağını dile getirdi.

Erdoğan, ülkenin her karışında can ve mal güvenliğinin bulunduğunu belirterek “Hamdolsun çalışmak isteyen herkesin iş bulabildiği bir ülkede yaşıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı, ne zaman bir sorun olsa ülkenin tüm imkanlarının insanlar lehine seferber edildiğini belirtti.

TÜİK verilerine göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı şubatta bir önceki aya göre 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bin kişi oldu.

İşgücüne katılma oranıysa yüzde 52,2. Bu oran erkeklerde yüzde 70,6, kadınlarda yüzde 34,2.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranıysa yüzde 20,7.

‘İsrail’le ilişkiler başka, Kudüs davası başka’

Erdoğan, Türkiye ile İsrail arasında son dönemdeki yakınlaşmaya dair şunları söyledi: “Son yıllarda Ramazan aylarını ya salgın ya savaş ya da Müslümanlara yönelik saldırıların altında yaşıyoruz. Bu Ramazan’ı da kuzeyimizdeki kanlı savaşın trajik görüntüleri eşliğinde karşıladık. Son günlerde de Kudüs’teki Mescid-i Aksa’nın mahremiyetine yönelik yeni saldırılar sebebiyle yüreklerimiz bir kez daha dağlandı. İsrail’den görüştüğümüz her lidere Kudüs’ün statüsü konusundaki hassasiyetlerimizi daima açıkça söyledik, söylüyoruz. Uluslararası toplumu Filistinlilere yapılan haksızlıklara karşı duyarlı olmaya davet ettik, etmeyi de sürdüreceğiz. Bu sorunun maiyeti ve yol açabileceği felaketler bilindiği halde kasıtlı olarak bu şekilde davranılıyorsa o zaman işin içinde başka hesaplar var demektir. İsrail ile siyasi-ekonomik ilişkilerimiz için attığımız adımlar başka, Kudüs davası başkadır.

Tüm dünya sussa bile biz Kudüs davamızı en yüksek sesle sürdüreceğiz. Filistin devlet başkanı, BM genel sekreteri, Ürdün kralıyla İsrail cumhurbaşkanıyla telefon görüşmelerinde bu konudaki tavrımızı kendilerine ifade ettik. Temennimiz şu mübarek günlerde Kudüs’te yaşanan zulmün son bulmasıdır.”