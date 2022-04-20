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Yaramazlara biraz batar!

Bilim kurulu toplantısı ertelendi


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ertelendiğini bildirdi.

Koca, bugünkü toplantının, salgının başından beri yapılacak en önemli toplantılardan biri olacağını duyurmuştu.


Bakan, bugünkü paylaşımında son toplantının 2 Mart’ta yapıldığını belirterek şunları yazdı: “Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. BU TOPLANTININ GÜNÜ, 27 NİSAN ÇARŞAMBA OLARAK DEĞİŞTİ.”

Koca, 20 Nisan’ı işaret etti: Bilim kurulunun en önemli toplantılarından olacak

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