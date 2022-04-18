Koca, 20 Nisan’ı işaret etti: Bilim kurulunun en önemli toplantılarından olacak

Hastanelerdeki Covid-19 servislerinin kapanmaya başladığını bildiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çarşamba toplanacak bilim kuruluyla ilgili “En önemli toplantılarından biri olacak” dedi.

İl durum değerlendirme ve ziyaretler için Bursa ilimizdeyiz.



📍Bursa Valiliği https://t.co/0WEu6Y9gaA — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 18, 2022

Koca geçen hafta “Endişe etmeyiniz, en kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun” demiş ve bilim kurulunun kapalı alanda maske zorunluluğuyla ilgili kararlar alacağını belirtmişti.

‘Covid servisleri peyderpey kapanıyor’

Bursa Valiliği’ni ziyaretinin ardından gazetecilere konuşan Koca, şunları söyledi: “Dünya gündemini iki yıldır esir alan corona virüs salgını halen gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir. Bundan sonra kişisel koruyucu tedbirler ve aşıyla korunup günlük hayatımızı sürdürmek istiyoruz. Daha güvendeyiz çünkü artık aşımız var, ilacımız da var. Vaka sayısı dün itibarıyla 3 bin 200’e kadar düştü. Hastanelerimizde, yoğun bakımlarda gittikçe hastalarımız azalmakta, Covid servisleri peyderpey kapanmaktadır. Bu hafta çarşamba günü toplanacak bilim kurulunda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce bu toplantı bilim kurulunun en önemli toplantılarından biri olacaktır.”