Kripto para analistleri değerlendirdi: Bitcoin’de rota nereye?

Kripto para analistleri, Bitcoin’de yaz aylarında yükseliş bekliyor. Uzmanlar yatırımcılara vadeyi uzatmalarını öneriyor.

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Martın son günlerinde 48 bin doları aşan Bitcoin, hafta başında son bir ayın en düşük seviyesini görüp dün 40 bin dolarlık direnç bölgesinin üzerine çıktı. Kripto para biriminin yükselişinde Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı sonrası Batı’nın getirdiği yaptırımları aşmak için kripto paralara yönelme adımları etki olmuştu.

Nisanla birlikte düşmeye başlayan Bitcoin, geçen hafta yayımlanan Fed tutanaklarından çıkan sıkılaşma mesajlarından olumsuz etkilenmişti.

Bitcoin’in düşüş trendine girmesinden ‘altcoin’ler de nasibini aldı ve küçük yatırımcı panik satışı yaptı.

Ancak Bitcoin’deki yükseliş beklentisi sürüyor.

Dünya’dan Berfin Çipa’ya konuşan kripto para uzmanı Altuğ İşler, yüksek enflasyon sürdüğü müddetçe, Bitcoin’de yaz aylarına doğru yükseliş beklediğini belirtti.

İşler, şunları söyledi: “Enflasyon tüm dünyanın gerçeği. Yatırımcının parası eriyor ve parasını korumak için çare arıyor. Böyle bir ortamda Bitcoin’de ciddi bir düşüş beklemiyorum. Ne zaman enflasyonla gerçek anlamda bir mücadele başlar işte o zaman Bitcoin’de biz bir ayı sezonu görebiliriz. Haziran ayına kadar, 40 bin doların üzerinde olduğumuz müddetçe, 50 bin dolarları göreceğimizi düşünüyorum.”

‘Yatırımcının en önemli silahı sabır’

Her düşüş hareketinde satıp, her yükselişte yatırım yapıldığında zarara uğranacağını ifade eden İşler, panik satışı butonuna basan yatırımcıya ‘zaman hedefi’ önerdi: “Kripto piyasaları aşırı volatil, böyle bir gerçek var. Çelik gibi sinirlere sahip olup, belli bir zaman hedefi koymadan hareket etmek lazım.”

’80 bin hareketi yapmaması için neden yok’

Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü’yse şunları söyledi: “Bitcoin’in 80 bin hareketi yapmaması için majör bir neden yok. Hatta bu sene içerisinde Ripple ve SEC davasını düşündüğümüzde burada izin verilebilecek bir spot ETF ürünleri Bitcoin’i 70 bin dolara kadar besleyebilir. Bitcoin kontrat işlemlerinin herhangi bir spotta karşılığı bulunmuyor. Dolayısıyla bu sene izin verilecek bir kontrat ile Bitcoin 2022’yi muhtemelen 80 bine yakın kapatabilir.”

‘Vadeyi uzatmak daha fazla avantaj sağlayabilir’

“Düşen bıçak tutulmaz” diyen ve işi kumara çevirmemek gerektiğinin altını çizen Süllü, “Bitcoin dönecek şeklinde bir beklentiyle alım yapmak, biraz daha aşağılara gittiğinde size stres yaratabilir. Fakat bugün çevremizde duyduğumuz Bitcoin zenginleri bir gecede Bitcoin zengini olmadı. Bunlar beş altı yıllık bir beklemenin mahsulü. Düşüşlerde yatırım yaparken maliyeti düşürüp vadeyi uzatmak daha fazla avantaj sağlayabilir” dedi.