Bitcoin’de Nasdaq ve Fed etkisiyle düşüş sürüyor

Bitcoin, riskten kaçışla yaklaşık son bir buçuk ayın en düşük seviyesine gerileyerek 38 bin 500 doları gördü.

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Martın son günlerinde 48 bin doları aşan Bitcoin yeniden düşüşe geçti. Kripto para biriminin yükselişinde Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı sonrası Batı’nın getirdiği yaptırımları aşmak için kripto paralara yönelme adımları etki olmuştu.

Bitcoin bugün yüzde 4,2 düşerek 38 bin 580 dolara, Ether de yüzde 4,7 düşerek 2 bin 902 dolara indi.

CoinGecko verilerine göre küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 4 düşüşle 1,9 trilyon dolara geriledi.

Nisanla birlikte düşmeye başlayan Bitcoin, geçen hafta yayımlanan Fed tutanaklarından çıkan sıkılaşma mesajlarından olumsuz etkilenmişti.

Öte yandan, Bitcoin’in dünyanın teknoloji borsası kabul edilen Nasdaq’la 90 günlük korelasyonu, dijital varlığın bir yatırım çeşitlendirme aracı olarak cazibesine zarar veriyor. Nasdaq endeksi ay başından beri yaklaşık yüzde 6 kaybetti. Yılbaşından bu yana kayıpsa yüzde 15’e yakın.

Kripto para ekosisteminde önemli bir isim olan Arthur Hayes, bu durumun Bitcoin’in haziranda 30 bin dolara düşmesine yol açabileceğini söylemişti. Hayes, Ether için de 2 bin 500 dolar tahmini yaptı.