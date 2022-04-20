Eski AKP’li vekil: Çavuşoğlu yolumu kesip hakaret ediyordu

Eski AKP Kayseri milletvekili Pelin Gündeş, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyesi olduğu dönemde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun mobbingine maruz kaldığını söyledi.

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Gündeş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın kendisini alıntıladığı paylaşım üzerine Twitter’da AKP’den milletvekili olduğu dönemde başından geçenleri anlattı.

2011’de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyeliğine seçilen Gündeş, tam tarih vermeyerek şunları yazdı: “Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyesiydim. Dört ayda bir Strazburg’da genel kurul olurdu. Genel Kurullara girmeden önce tüm raporları okurdum. Türkiye’nin aleyhine maddeleri tespit ederdim. Bunların çıkarılması, yerine lehimize madde koyulması için önergeler hazırlardım.

Türkiye’nin lehine olan bu önergeleri genel kurulda oylamaya sunmam Mevlüt Çavuşoğlu tarafından sürekli engellenmeye çalışılıyordu. Nursuna Memecan (dönemin AKP Sivas milletvekili) ve Mevlüt Çavuşoğlu beni hep bir köşeye çekip ‘Türkiye’yi savunan önerge vermeyeceksin’ şeklinde ifadelerde bulundular.

‘Mobbingin dozunu kaçırdı’

Ağır mobbing yapıldı dört yıl boyunca. Daha sonraki yıllarda bu ağır psikolojik şiddet nedeniyle bazı sağlık sorunları da yaşadım ama iyileştim çok şükür Allah’ın yardımıyla. Ancak Avrupa Konseyi genel kurullarda Mevlüt Çavuşoğlu şahsıma uygulan mobbingin dozunu kaçırdı.

Mevlüt Çavuşoğlu artık Avrupa Konseyinde ben önergeleri Table Office’e götürürken yolumu kesiyor, ‘Kapasitesiz, saygısız, şerefsizlik’ gibi ağır ifadeleri şahsıma kullanıyordu. Hiç aldırış etmeden Türkiye’yi savunan önergeleri yine de oylamaya koydurttum.”

Daha önce Avrupa Konseyi meclis başkanlığı gibi çeşitli diplomatik görevler üstlenen Çavuşoğlu, 29 Ağustos 2014’te Ahmet Davutoğlu başbakanlığında oluşturulan 62’inci hükûmettte dışişleri bakanı olarak görevlendirilmişti.