Araştırma: Vegan beslenmek köpekler için daha sağlıklı

Bugüne kadar konuyla ilgili yapılan en büyük araştırma, vegan beslenmenin köpekler için geleneksel et temelli beslenmeden daha sağlıklı ve güvenli olduğunu gösterdi.

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PLoS ONE dergisinde yayımlanan araştırma için sahipleri tarafından doldurulan anketlerle 2 bin 500’den fazla köpeğin beslenmesi ve sağlığı bir yıl boyunca takip edildi.

Bu takip sonucu köpeklerde yedi genel sağlık göstergesi ve 22 yaygın hastalık değerlendirildi. Buna göre et temelli beslenen köpeklerin neredeyse yarısı rutin dışı ilaç kullanırken vegan beslenen köpeklerin yalnızca üçte birinde bu ihtiyaç olduğu görüldü.

Çalışmaya dahil edilen köpeklerin bazılarının çiğ etle beslendiği ve bunların vegan beslenenlere göre çok az da olsa daha sağlıklı olduğu belirtildi. Ancak bu farkın, söz konusu köpeklerin ortalama bir yaş daha genç olmasından kaynaklanabileceği belirtildi.

2020’de 9 milyar dolarlık vegan mama satıldı

Guardian’ın aktardığına göre dünyada yaklaşık 470 milyon sahipli köpek var ve ‘en iyi dostları’nın beslenme şeklini değiştirmeyi düşünen insanların sayısı giderek artıyor. 2020’de 9 milyar dolara yakın vegan köpek maması satıldı ve pazar hızla büyüyor.

‘En geniş çaplı araştırma’

Hakem değerlendirmesinden geçen araştırmayı yürüten Britanya’daki Winchester Üniversitesi’nden Prof. Andrew Knight bugüne kadar yayınlanmış en geniş çaplı çalışma olduğunu belirterek “Köpekler için en sağlıklı ve zararsız olanın yüksek besleyicilikte vegan beslenme olduğunu gösterdi” dedi.

Ancak çalışmadaki bazı sınırlılıklar nedeniyle elde edilen bulguları doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Prof. Andrew “Çalışmamızın temel sınırlaması, bir araştırma tesisinde kilitli bir hayvan popülasyonumuz olmaması ve belirli bir diyetle beslemememiz. Normal evlerde gerçek köpeklerin ne yediklerini ve sağlık sonuçlarını inceledik. Gerçek dünyada köpekler için sonuçların ne olduğuna dair iyi bir gösterge” dedi.