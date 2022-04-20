Eski Ülkü Ocakları başkanından kadına şiddet: Bayıltana kadar dövdü, serbest kaldı

TUĞBA ÖZER

Tekirdağ Saray ilçesinin eski Ülkü Ocakları başkanı Doğancan Kemal Keskin, tartıştığı 22 yaşındaki Eylül İnan’ı bayıltana kadar dövdü. Genç kadın darp raporu alarak şikayetçi olurken, Keskin emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Darp izleri. (Fotoğraf: Diken)

Doğancan Kemal Keskin, 15 Nisan’da Eylül İnan’ın muhasebe işlerini yürüttüğü şirkete geldi. Keskin’in işyeri sahibiyle görüşmesi sırasında konuşmaya dahil olmak isteyen genç kadına “Elinin hamuruyla erkek işine karışma” demesi üzerine ikili arasında tartışma başladı. Bir süre devam eden tartışma fiziksel saldırıya dönüştü.

Keskin, geçirdiği trafik kazası nedeniyle vücudunda 17 platin bulunan genç kadını önce duvara çarptı, ardından da tekme ve yumruklarla darbetmeye başladı. İşyeri sahibinin ayırma çabalarına rağmen saldırgan, küfürler edip “Seni öldüreceğim” diye İnan’ı tehdit etti. Saldırgan, genç kadının kafasını duvara vurup bayıltana kadar şiddete devam etti.

İfadesi alındı, serbest bırakıldı

Vücudunun birçok yeri moraran İnan, saldırıdan bir gün sonra Saray Devlet Hastanesi’ne giderek darp raporu aldı. Genç kadın kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlamasıyla da emniyete şikayette bulundu. Suç duyurusunun ardından ifadesi alınan Keskin’se serbest bırakıldı.

‘Kapının önüne çıkmaya dahi koruyorum’

Küçük bir ilçede yaşadıklarını ve kendisine saldıran Keskin’le karşılaşmaktan korktuğu için dışarı bile çıkamadığını belirten genç kadın şunları söyledi: “Daha önce yaşadığım kazanın psikolojisini üzerimden atmaya çalışırken böyle bir hadiseyle karşılaşmak beni dışarı çıkamaz hale getirdi. İşe gidemiyor, köpeğimi dahi kapı önüne çıkarmaya korkuyorum. Asansöre binerken karşıma çıkan komşuma aniden attığım çığlığın hesabını kim verecek? Kendimi eve kapattım ve geçmiş olsun için gelen telefonları bile korkudan açamaz hale geldim. Bu şahıs dışarıda oldukça ben sosyal hayatımı idame ettiremeyeceğim.”