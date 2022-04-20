Hızla yayılan ‘gizemli’ virüs İsrail’e de sıçradı

Dünyada hızla yayılan ‘gizemli’ hepatit virüsü İsrail’de 12 çocukta görüldü.

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The Jaruselam Post’taki habere göre bakanlık söz konusu vakaların nedeni için inceleme başlattı.

Britanya’da de bu yılın başlarından itibaren 74 çocukta görülen ve enfeksiyon sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü Avrupa ülkeleri ve ABD’ye de yayılmıştı.

Hastalığın ‘gizemli‘ veya ‘nedeni belirsiz‘ olarak tanımlanması, akıllara Covid-19 virüsünü getirirken yeni bir küresel salgın ihtimalini gündeme taşımıştı.

Covid-19, henüz adı konmadan önce ‘gizemli bir akciğer rahatsızlığı‘ olarak tanımlanıyordu.