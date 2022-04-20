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Yaramazlara biraz batar!

Hızla yayılan ‘gizemli’ virüs İsrail’e de sıçradı


Dünyada hızla yayılan ‘gizemli’ hepatit virüsü İsrail’de 12 çocukta görüldü.

Fotoğraf: AA

The Jaruselam Post’taki habere göre bakanlık söz konusu vakaların nedeni için inceleme başlattı.


Britanya’da de bu yılın başlarından itibaren 74 çocukta görülen ve enfeksiyon sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü Avrupa ülkeleri ve ABD’ye de yayılmıştı.

Hastalığın ‘gizemli‘ veya ‘nedeni belirsiz‘ olarak tanımlanması, akıllara Covid-19 virüsünü getirirken yeni bir küresel salgın ihtimalini gündeme taşımıştı.

Covid-19, henüz adı konmadan önce ‘gizemli bir akciğer rahatsızlığı‘ olarak tanımlanıyordu.

Yeni salgın endişesi: Britanya’da ortaya çıkan ‘gizemli’ virüs dünyaya yayılıyor

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