Hapis cezası alan Murda’dan karara tepki: Gençlere, sanatçılara yazık

‘Uyuşturucuya özendirmek’ suçlamasıyla hapis cezası alan ‘Murda’ lakapçı rapçi Mehmet Önder Doğan, karara tepki gösterdi.

İstanbul 53’üncü Asliye Ceza Mahkemesi, bazı şarkılarında uyuşturucuyu özendirdiği öne sürülen Doğan’a dört yıl iki ay hapis cezası vermişti.

Instagram hesabından açıklama yayınlayan Doğan, çok sayıda şarkısı bulunduğunu ve bunun milyonlarca kişi tarafından dinlendiğini ifade etti.

Murda, şunları söyledi: “Hakim demek ki bu yazdığım şarkılar nedeniyle kızımın dört yıl iki ay babasız büyümesine değer buluyor, ailemin bensiz kalmasına değer buluyor. Bunu hiçbir zaman anlayamayacağım, hak da veremeyeceğim. Yazık, gençlere, sanatçılara yazık. Özgürce sanatı yapmak isteyen herkese yazık.”

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Oyuncu Şahan Gökbakar da Twitter’da şunları yazdı: “Rap şarkıcılarını hapise atmak nedir ya? Yok sözleri öyleymiş böyleymiş. Hapis nedir hapis? Yani en fazla yapılacak şey şarkının yayın yasağı olabilir…O bile kötü de! 4yıl hapis nedir yahu? Rap şarkısı yapan müzisyen bu ya, muzik bu, şarkı bu şarkı…”