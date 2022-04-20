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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’ın ‘Giderlerse gitsinler’ dediği doktorları geri çağıran düzenleme geliyor


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, memuriyetten istifa eden veya son yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’ndaki (TUS) başarısıyla bir uzmanlık eğitimi programına yerleşenlerin, tek sefere mahsus kanunda belirtilen süreleri beklemeksizin asistanlığa başlayabileceğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yurt dışını hedefleyen ve kamu hastanelerinden istifa eden doktorlara “Varsın giderlerse gitsinler. Biz de yeni yetişen hekimlerle, asistanlarla götürürüz” diye çıkışmıştı.


Salgının etkisinin yavaşlaması nedeniyle çok sayıda hasta ertelediği sağlık sorunları için hastanelere gitmeye başladı. Ancak bu kez de çok sayıda doktorun ayrılmasının etkisiyle hastanelerde yoğunluk oluştu.

Koca, Twitter’da şunları yazdı: “Her ne suretle olursa olsun memuriyetten istifa etmiş olan ve son TUS başarısıyla eğitim ve araştırma hastaneleri dahil olmak üzere bir uzmanlık eğitimi programına yerleşenler, bir defaya mahsus kanunda belirtilen süreleri beklemeksizin asistanlığa başlayabilecek.”

Bakan, halen Yükseköğretim Kurulu kadrosunda asistanlık eğitimine devam eden uzmanlık öğrencilerinden mevzuat gereği nakil hakkı elde edenlerin de talepleri halinde Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Fakülteleri (SBA) kadrolarına geçebileceğini de söyledi.

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