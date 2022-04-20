Türkiye’de çocuk nüfusu 22,7 milyon: Avrupa’da neredeyiz?

Türkiye’de 2021 itibariyle 22,7 milyon çocuk bulunuyor. Çocukların toplumdaki oranı yüzde 26,9’u bulurken, oranın 2080’de yüzde 19’a gerileceği öngörüldü.

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TÜİK verilerine göre 84 milyon 680 bin 273’lük nüfusun 22 milyon 738 bin 300’ünü çocuklar oluşturdu.

Çocukların yüzde 51,3’ü erkek, yüzde 48,7’si kız.

17 yaş altı çocuk nüfusu 1970’te nüfusun yüzde 48,5’ini oluştururken, oran 1990’da yüzde 41,8, geçen yıl yüzde 26,9’a geriledi.

Çocuk nüfus oranının 2025’te yüzde 26,6, 2030’da yüzde 25,6, 2040’ta yüzde 23,3, 2060’ta yüzde 20,4 ve 2080’de yüzde 19 olacağı öngörüldü.

Türkiye, Avrupa’da nerede?

Avrupa Birliği’nde (AB) çocuk nüfus oranı yüzde 18,2.

AB’de en fazla çocuk nüfusu, yüzde 23,9’la İrlanda, yüzde 21,5’le Fransa, yüzde 21,1’le İsveç’te.

Yüzde 15,8’le İtalya, yüzde 15,9’la Malta, yüzde 16,5’er ile Portekiz ve Almanya en az çocuk bulunan ülkeler.