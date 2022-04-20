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Yaramazlara biraz batar!

Putin’den Batı’ya gözdağı: Rusya kıtalar arası balistik füze denedi


Rusya, nükleer başlık taşıyabilen yeni kıtalar arası balistik füzesini denedi.

Fotoğraf: Reuters

Söz konusu füze 24 nükleer savaş başlığı taşıyabiliyor.


Rusya’nın iddiasına göre ‘Sarmat’ isimli füzelerden sadece bir tanesini engellemek için 500 uçaksavar füzesi gerekli.

Askeri uzmanlar, Sarmat’ın 11 bin ila 18 bin kilometrelik bir menzile sahip olduğunu söylüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, füzesinin ‘dünyada eşinin olmadığını’ savunarak “Sarmat füzesi Rusya’yı tehdit etmeye çalışanlara düşünecek bir şeyler verecek” dedi.

Pentagon’sa Rusya’nın füze denemesini ABD’ye bildirdiğini, bunun ABD ve müttefiklerine tehdit oluşturmadığını açıkladı.

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