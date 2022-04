Eski İYİ Partili Ok, AKP’ye katıldı: Mücadelede ben de varım dedim

İki sene önce İYİ Parti’den istifa eden bağımsız milletvekili İsmail Ok, AKP’ye geçti.

Fotoğraf: AA

Ok, 2018 genel seçimlerinde İYİ Parti’den Balıkesir milletvekili seçilmişti. 2019 yerel seçimlerinde ittifak yapan CHP ve İYİ Parti, belediye başkanlığı için CHP’den bir ortak aday belirlenmesi kararı almış ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın üzerinde uzlaşma sağlanmıştı.

Daha önce bu şehirde belediye başkanlığı yapmış olan Ok da yeniden aday olmak isteyip istifa resti çekmişti. Bunun üzerine CHP adayını çekmiş ve Ok aday olmuştu. Ok aday olduğu yerel seçimi kaybedince partisindeki sorunları gerekçe göstererek Şubat 2020’de istifa etmişti.

Ok, istifası sonrası bir daha milletvekili adayı olmayacağını söylemişti.

Ok’un AKP’ye geçişini Meclis’teki grup toplantısında duyuran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok kardeşimizi de ailemize katıyoruz. Ailemiz bugün daha da güçlendi” dedi.

Erdoğan’ın kürsüye çağırdığı Ok, AKP’ye katılma nedenini şöyle anlattı: “Azerbaycan’ın toprakları bağımsızlığına kavuştu. Irak’ta, Suriye’de, Libya’da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni tehdit eden hainlere karşı devletimiz sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlarını balyoz gibi ezmiştir. İşte bunun için cumhur ittifakı dedim, AK Parti’de mücadelede ben de varım dedim.”

Ok’un katılımıyla, AKP’nin milletvekili sayısı 286’ya yükseldi.