CHP’den üniversite öğrencilerine ‘askıda otobüs bileti’ kampanyası

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan’da devredilmesiyle ilgili olarak Erdoğan’a seslenerek ”’Bay Kriz’, Kaşıkçı davasını, kaça sattınız? Türkiye sınırlarında işlenmiş, bir cinayetin davasını, yani devletin egemenlik hakkını kaça devrettiniz?” dedi.