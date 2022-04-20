CHP’den üniversite öğrencilerine ‘askıda otobüs bileti’ kampanyası

CHP Gençlik Kolları, bayramda memleketlerine dönmek isteyen öğrenciler için ‘askıda otobüs bileti’ kampanyası başlattı.
Buna göre 18-25 yaş arası üniversiteli öğrenciler ‘Askıda Genç Bilet’ adlı kampanyanın internet sitesi üzerinden bilet talebi oluşturabilecek. Bilet talebi otomatik olarak kontrol edilerek gerekli yere yönlendirilecek.
Kampanyanın ilk bağışçısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı: “Gençlik kollarımızın başlattığı Askıda Otobüs Bileti dayanışmasının ilk bağışçısı olmaktan mutluluk duyuyorum. Bayram kavuşmaktır, kucaklaşmaktır. Şimdi mesafeleri değil, sevgiyi büyütme vaktidir. Gelin, bayramda evine gidemeyen öğrenci kalmasın!”