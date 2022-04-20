Hedef Rus gazına bağımlılığı azaltmak: Deutsche Bank’tan BOTAŞ’a LNG kredisi

Alman Deutsche Bank, BOTAŞ’a (Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi) Avrupa ve ABD’li tedarikçilerden sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatında kullanmak üzere 1 milyar avrodan fazla kredi sağlayacak.

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Bloomberg’e konuşan kaynakların verdiği bilgiye göre Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), en fazla beş yıl vadeye sahip olması beklenen krediyi, Rusya, İran ve Azerbaycan gazına bağımlılığı azaltmak amacıyla tedarikçilerini çeşitlendirmek için kullanacak.

Kaynaklardan bazıları Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisinde kullandırılacak kredinin gelecekte azami 2 milyar avroya kadar çıkarılması opsiyonu olacağını bildirdi.

Kaynaklara göre kredi anlaşması haftalar içinde imzalanabilir.

Türkiye’deki yetkililer Deutsche Bank’la olası anlaşmaya tamamen finansal gerekçelerin yol açtığını söyledi. Yetkililer ocak ayında İran’ın gaz kesintisinin sanayi tesislerinde elektrik kesintilerine yol açması sonrası Türkiye’nin daha fazla LNG tedariği sağlamak istediğini de belirtti.

Deutsche Bank, BOTAŞ ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yorum gelmedi.

Artan maliyetler sonucu BOTAŞ’a bu yıl merkezi yönetim bütçesinden borç verme ve cari transfer kanalıyla 57,5 milyar lira aktarıldı. Aynı kanaldan geçen yılın tümünde, çoğunluğu aralık ayında olmak üzere, yaklaşık 70 milyar TL aktarılmıştı.

BOTAŞ artan maliyetlerini karşılamak için bu yıl uyguladığı iki fiyat artışıyla birlikte konutlara doğalgaz fiyatını azami yüzde 60, sanayiye ise yüzde 100’den fazla artırdı.

Mevcut LNG fiyatlarıyla 1 milyar avro’yla yaklaşık 1 milyar metreküp doğalgaz alınabiliyor. Türkiye’nin yıllık doğalgaz tüketimi ise 61 milyar metreküpü aşıyor.