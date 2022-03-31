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Yaramazlara biraz batar!

Doğalgaza büyük zam


Konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 35; elektrik üretimi için kullanılan doğalgaza yüzde 44,3, elektrik üretimi dışında kullanılana ise yüzde 50 zam geldi.

Fotoğraf: pixabay

Yeni tarifeyi Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) internet sitesinden duyurdu.


Açıklamada zamma uluslararası piyasalardaki artan fiyatlar gerekçe gösterilerek, şunlar dendi: “1 Nisan 2022 tarihi itibariyle tüketicilerimizi imkanlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde doğal gaz satış fiyatlarında bir düzenleme yapılması zorunluğu ortaya çıkmıştır.”

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