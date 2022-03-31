Doğalgaza büyük zam

Konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 35; elektrik üretimi için kullanılan doğalgaza yüzde 44,3, elektrik üretimi dışında kullanılana ise yüzde 50 zam geldi.
Yeni tarifeyi Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) internet sitesinden duyurdu.
Açıklamada zamma uluslararası piyasalardaki artan fiyatlar gerekçe gösterilerek, şunlar dendi: “1 Nisan 2022 tarihi itibariyle tüketicilerimizi imkanlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde doğal gaz satış fiyatlarında bir düzenleme yapılması zorunluğu ortaya çıkmıştır.”