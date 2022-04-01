BOTAŞ genel müdürüne göre doğalgaz zammı kaçınılmazdı

Koç Holding, Yapı Kredi Bankası’nda İtalyan bankacılık devi UniCredit’in sahip olduğu ve sermayenin yüzde 18’ine denk gelen payın satın alınması işleminin tamamlandığını ve zorunlu pay alım teklifi için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulduğunu duyurdu.