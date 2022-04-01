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Yaramazlara biraz batar!

BOTAŞ genel müdürüne göre doğalgaz zammı kaçınılmazdı


Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) genel müdürü Burhan Özcan, bugün yapılan doğalgaz zammını ‘mecburiyet‘ olarak değerlendirdi. Devletin sübvansiyonun hala yüzde 70 seviyesinde olduğunu söyledi.

Fotoğraf: pixabay

Konut doğalgazına bugün yüzde 35 zam gelmişti.


Özcan zamma gerekçe olaraksa dünyada doğalgaz fiyatlarının 12 kat artmasını gösterdi.

BOTAŞ genel müdürünün değerlendirmeleri şöyle:

  • Devletin yüzde 76’lık desteği, yüzde 35 oranında zorunlu olarak yapmak durumunda olduğumuz fiyat artışına rağmen yüzde 70 düzeyindedir. 
  • Yılda ortalama bin metreküp tüketen bir konutun doğal gaz faturası yaklaşık 11 bin 800 lira. Bunun 8 bin 168 lirasını devlet, 3 bin 631 lirasınıysa vatandaş karşıladı.
  • Avrupa’da gelir düzeyi farklı evet ama orada bile şu anda tüketiciler ciddi sıkıntı içinde. Bulgaristan’da doğalgazın konutlar için satış fiyatı 17 lira düzeyinde. Bizim 5,5 kat üstümüzde. Berlin’de bir metreküp fiyatı 29 lira. Amsterdam doğal gaz ticaretinin en fazla hayat bulduğu merkezdir. Burada 34 lira.

Doğalgaza büyük zam

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