Sen misin köprüden geçmeyen: Çanakkale’de feribota ‘tuzlu’ zam

Geçiş garantileriyle tartışma konusu olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılmasından bir ay sonra feribot ücretlerine yüzde 42 ile yüzde 117 arasında değişen oranda zam yapıldı.

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Çanakkale’de boğaz hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ firması, köprü açılışı sonrası seferleri azalttığı gerekçesiyle de eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Firmanın sitesinde yer alan fiyat bilgilerine göre 6,50 lira olan yolcu ücreti 10 liraya, 25 lira olan motosiklet ücreti 40 liraya, 95 lira olan otomobil geçiş ücretiyse 135 liraya çıktı.

ANKA’nın aktardığına göre kamyon geçiş ücreti 136 TL’den 295 TL’ye yükselirken, TIR geçiş ücreti 265 liradan 400 liraya ulaştı.

Çanakkale Köprüsü’nde minibüsler 250 lira, yolcu otobüsleri 450 lira, kamyonlar 500 lira TIR’lar 950 lira motosikletler 50 lira, otomobillerse Erdoğan’ın değimiyle ‘200 liracık‘ ödüyor.

Hem köprü hem de otoyolu tamamen kullanan bir otomobil sürücüsünün cebinden çıkan paraysa 272 lira.

18 Mart’ta açılan köprünün günlük 45 bin araç geçiş garantisi var.