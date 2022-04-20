Netflix’te reklamlı üyelik seçeneği gündemde

Netflix reklamlı üyelik seçeneği planladığını duyurdu.

Fotoğraf: Netflix

The Hollywood Reporter’da çıkan habere göre platformun eş CEO’su Reed Hastings, daha düşük bir ücret karşılığında reklamlı üyelik seçeneği sunmayı planladıklarını belirtti.

Tarih olarak gelecek yıl veya iki yıl sonrasını işaret eden CEO şunları söyledi: “Netflix’i takip edenler reklam karmaşasına karşı olduğumu bilir. Ne kadar reklama bayılmasam da tüketici tercihi benim için önemli. Bu nedenle daha düşük ücret ödemek isteyen ve reklamı tolere edebilen kullanıcılara istediğini vermek mantıklı.”

Hastings rakiplerinin bu yöntemi benimsemesinin şirketin kararının değişmesinde rol oynadığını belirterek “Hulu’da işe yarıyor, Disney de bunu yapıyor. HBO da yaptı. Bu yöntemin işlevselliğine dair şüphe yok” ifadelerini kullandı.

CEO, reklamlı aboneliğe geçildiğinde bu modeli sadece reklam yayıncısı olarak benimseyeceklerini, bazı rakiplerinde olduğu gibi veri takip, reklam eşleştirme gibi uygulamalar olmayacağını söyledi.

Reklamlı üyeliği benimsemesi, başlangıçtan beri reklama direnen Netflix için büyük bir adım olacak. Ancak üye sayısının artış hızında azalma sonrası düşüşe geçmesiyle yeni, fiyat odaklı tüketicileri sisteme dahil etme potansiyeline sahip reklam seçeneğini daha fazla görmezden gelemeyeceği belli oldu.

Stream yayın platformu Netflix bu yılın ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıklamıştı. Buna göre, şirketin yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artışla 7,9 milyar dolara çıktı. Abone sayısı ise yılın ilk çeyreğinde 200 bin kişilik azalış gösterdi. Bu dönemde Netflix’in abone sayısının 2,5 milyon kişi artması bekleniyordu.