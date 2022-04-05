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Yaramazlara biraz batar!

Bir zam da Netflix’ten: Abonelik ücretleri yüzde 40 arttı


Netflix Türkiye, abonelik ücretlerine yüzde 40 zam yaptı.

Artık temel paket 37,99 TL, standart paket 57,99 TL, özel paketse 77,99 TL oldu. Eski fiyatlar sırasıyla 26,99 TL, 40,99 TL, 54,99 TL’ydi.


Netflix’in yeni ücret tablosu.

Platforma en son geçen sene martta yüzde 31 ila yüzde 50 zam gelmişti.

Netflix’in açıklamasında da zamlı ücretlerin yeni üye olacak kullanıcılar için geçerli olacağı, mevcut üyeler için değişikliğin aşamalı uygulanacağı bildirildi. Mevcut üyeler plan değiştirmemişlerse, üyelik ücretleri değişmeden 30 gün önce bir e‑postayla bilgilendirilecek.

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