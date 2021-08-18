Akşam Postası / 18 Ağustos 2021

Seçim yasasında son durum: AKP ve MHP iki maddede ayrıştı

Seçim yasasında değişiklik yapmak isteyen ‘cumhur ittifakı’ ortakları AKP ve MHP’nin iki maddede henüz uzlaşamadığı bildirildi.

Yetkililer: 15 yaş üstüne aşı hakkı yeniden gündeme gelecek

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, randevularının iptal edildiği ortaya çıkan 15 yaş üstüne aşı hakkının yeniden gündeme geleceğini söyledi.

ABD: Erdoğan’la Biden arasında Afgan sığınmacı anlaşması yok

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ABD büyükelçiliği, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında bir Afgan sığınmacı anlaşması olduğuna dair iddiaları reddetti.

Prof. Ceyhan’dan Nagehan Alçı’ya bir yanıt daha

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ile Habertürk yazarı Nagehan Alçı arasındaki tartışma sürüyor. Ceyhan kendisinin demans geçirdiğini öne süren Alçı’ya seslendi: “Bir hekime sakın ‘bunak’ falan demeyin, kendinizle ilgili öyle yorumlar işitirsiniz ki altından kalkamazsınız.”

Altı maddede: Afgan ordusu neden bu kadar çabuk dağıldı?

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ABD son 20 yılda Afganistan’da ordu, polis, hava kuvvetleri ve özel kuvvetlerin eğitim ve donanımı için 83 milyar dolardan fazla para harcadı. Ancak onca ‘yatırım’a rağmen hafif silahlı radikal İslamcı Taliban militanları ülkenin kontrolünü şaşkınlık verecek kadar kısa bir sürede ele geçirmeyi başardı.

28 Şubat davası: Çevik Bir ve Çetin Doğan dahil 14 sanığa tutuklama

Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan dönemin Genelkurmay 2’nci başkanı Çevik Bir ve Genelkurmay Harekat başkanı Çetin Doğan dahil 14 sanık hakkında tutuklama kararı verdi.

AKP’li Hilmi Güler’in bir maaşı gitti

AKP’li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in, ikinci maaşını aldığı Superonline A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanlığından ayrıldığı bildirildi.

Anket: Kırsalda en önemli üçüncü geçim kaynağı sosyal yardımlar

Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Araştırması’na göre sosyal yardımlar ve emekli maaşı kırsal bölgede yaşayan insanların en büyük üçüncü geçim kaynağı.

Beraat ettirdiği sanıkla görüntülenen hakim açığa alındı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, beraat ettirdiği sanıkla görüntüleri basına yansıyan Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi başkanını açığa aldı.

İBB yetkilisi: Hedef 200 bin İstanbullunun işe girmesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, işe alım süreçlerini anlatarak, ”Hedefimiz beş yılda 200 bin İstanbullunun işe girmesini sağlamak. Bugüne kadar 20 bin oldu. Hesaplamalarımıza göre bu sayede 1,2 milyar liralık kazanç yarattık” dedi.

‘Beton iştahı’ yeniden kabarıyor

Türkiye’de 2017’de zirve yapan yapı ruhsat izinlerinde o tarihten sonra frene basılmış ve önemli düşüşler meydana gelmişti. Stokların erimesiyle birlikte inşaat yapma eğiliminin yeniden yükselişe geçtiği gözlemleniyor.

49’uncu İstanbul Müzik Festivali başlıyor: Kaçırılmayacak 10 konser

Müzikseverlerin heyecanla beklediği İstanbul Müzik Festivali, bugünden itibaren şehrin açık hava mekânlarında izleyicisiyle buluşuyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen festivalin 49’uncusu 16 Eylül’e kadar sürecek. ‘Başka Bir Dünya Mümkün’ temasıyla gerçekleşecek festival kapsamında, bir ay boyunca, 14 farklı mekânda, Türkiye ve yurt dışından 30’un üzerinde solist, topluluk ve orkestra sahne alacak.

Tuz Gölü kurudu

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Son 37 yıla ait uydu görüntülerini kullanan uzmanlar, yaz dönemi su seviyesi 2000 yılından itibaren hızla azalan Tuz Gölü’nde 2021 yazında suların tamamen çekildiğini saptadı.

Baharat reyonunda 3 metrelik piton

Fotoğraf: Helaina Alati/Instagram

Süpermarket gezisi, ‘yılan kurtarma’ operasyonuna dönüştü. Marketin baharat reyonunda 3 metrelik yılanla karşılaşan 25 yaşındaki Helaina Alati, aradığı ürünü bulamadı…

Norveçli futbolcular statta grup seks yapmış

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Norveç futbolunun en üst ligi Eliteserien’de mücadele eden SK Brann kulübü futbolcularının stadyumda grup seks yaptığı ortaya çıktı.

Uçuş görevlisi bedava first class’a yükselmenin sırlarını paylaştı

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Uçuş görevlisi olarak çalışan bir TikTok kullanıcısı ek bir ücret ödemeden first class uçmak için yolcuların yapması gerekenleri anlattı.