Akşam Postası / 18 Ağustos 2021

Seçim yasasında son durum: AKP ve MHP iki maddede ayrıştı
Seçim yasasında değişiklik yapmak isteyen ‘cumhur ittifakı’ ortakları AKP ve MHP’nin iki maddede henüz uzlaşamadığı bildirildi.
Yetkililer: 15 yaş üstüne aşı hakkı yeniden gündeme gelecek
Sağlık Bakanlığı yetkilileri, randevularının iptal edildiği ortaya çıkan 15 yaş üstüne aşı hakkının yeniden gündeme geleceğini söyledi.
Bingöl’de Covid-19’da ölenlerin yüzde 99’u aşısız
Prof. Küçükosmanoğlu: Çocukların randevusunun iptal edilmesi beceriksizlik
ABD: Erdoğan’la Biden arasında Afgan sığınmacı anlaşması yok
ABD büyükelçiliği, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında bir Afgan sığınmacı anlaşması olduğuna dair iddiaları reddetti.
Çavuşoğlu ‘yanlış anlaşılmış’
Afganistan’da bulunan 200’ü aşkın Türk vatandaşı TSK uçağıyla Kabil’den ayrıldı
Prof. Ceyhan’dan Nagehan Alçı’ya bir yanıt daha
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ile Habertürk yazarı Nagehan Alçı arasındaki tartışma sürüyor. Ceyhan kendisinin demans geçirdiğini öne süren Alçı’ya seslendi: “Bir hekime sakın ‘bunak’ falan demeyin, kendinizle ilgili öyle yorumlar işitirsiniz ki altından kalkamazsınız.”
Alçı, Prof. Ceyhan’a acil şifalar diledi: Üç gün önce söylediğini hatırlamıyor, çok üzüldüm
Altı maddede: Afgan ordusu neden bu kadar çabuk dağıldı?
ABD son 20 yılda Afganistan’da ordu, polis, hava kuvvetleri ve özel kuvvetlerin eğitim ve donanımı için 83 milyar dolardan fazla para harcadı. Ancak onca ‘yatırım’a rağmen hafif silahlı radikal İslamcı Taliban militanları ülkenin kontrolünü şaşkınlık verecek kadar kısa bir sürede ele geçirmeyi başardı.
Taliban, protestoculara ateş açtı: Üç can kaybı
Britanya’dan bu kadar: 20 bin Afgan sığınmacı alınacak
Devrik Afgan lider BAE’de
28 Şubat davası: Çevik Bir ve Çetin Doğan dahil 14 sanığa tutuklama
Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan dönemin Genelkurmay 2’nci başkanı Çevik Bir ve Genelkurmay Harekat başkanı Çetin Doğan dahil 14 sanık hakkında tutuklama kararı verdi.
AKP’li Hilmi Güler’in bir maaşı gitti
AKP’li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in, ikinci maaşını aldığı Superonline A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanlığından ayrıldığı bildirildi.
Anket: Kırsalda en önemli üçüncü geçim kaynağı sosyal yardımlar
Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Araştırması’na göre sosyal yardımlar ve emekli maaşı kırsal bölgede yaşayan insanların en büyük üçüncü geçim kaynağı.
Beraat ettirdiği sanıkla görüntülenen hakim açığa alındı
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, beraat ettirdiği sanıkla görüntüleri basına yansıyan Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi başkanını açığa aldı.
İBB yetkilisi: Hedef 200 bin İstanbullunun işe girmesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, işe alım süreçlerini anlatarak, ”Hedefimiz beş yılda 200 bin İstanbullunun işe girmesini sağlamak. Bugüne kadar 20 bin oldu. Hesaplamalarımıza göre bu sayede 1,2 milyar liralık kazanç yarattık” dedi.
‘Beton iştahı’ yeniden kabarıyor
Türkiye’de 2017’de zirve yapan yapı ruhsat izinlerinde o tarihten sonra frene basılmış ve önemli düşüşler meydana gelmişti. Stokların erimesiyle birlikte inşaat yapma eğiliminin yeniden yükselişe geçtiği gözlemleniyor.
49’uncu İstanbul Müzik Festivali başlıyor: Kaçırılmayacak 10 konser
Müzikseverlerin heyecanla beklediği İstanbul Müzik Festivali, bugünden itibaren şehrin açık hava mekânlarında izleyicisiyle buluşuyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen festivalin 49’uncusu 16 Eylül’e kadar sürecek. ‘Başka Bir Dünya Mümkün’ temasıyla gerçekleşecek festival kapsamında, bir ay boyunca, 14 farklı mekânda, Türkiye ve yurt dışından 30’un üzerinde solist, topluluk ve orkestra sahne alacak.
Tuz Gölü kurudu
Son 37 yıla ait uydu görüntülerini kullanan uzmanlar, yaz dönemi su seviyesi 2000 yılından itibaren hızla azalan Tuz Gölü’nde 2021 yazında suların tamamen çekildiğini saptadı.
Baharat reyonunda 3 metrelik piton
Süpermarket gezisi, ‘yılan kurtarma’ operasyonuna dönüştü. Marketin baharat reyonunda 3 metrelik yılanla karşılaşan 25 yaşındaki Helaina Alati, aradığı ürünü bulamadı…
Norveçli futbolcular statta grup seks yapmış
Norveç futbolunun en üst ligi Eliteserien’de mücadele eden SK Brann kulübü futbolcularının stadyumda grup seks yaptığı ortaya çıktı.
Uçuş görevlisi bedava first class’a yükselmenin sırlarını paylaştı
Uçuş görevlisi olarak çalışan bir TikTok kullanıcısı ek bir ücret ödemeden first class uçmak için yolcuların yapması gerekenleri anlattı.