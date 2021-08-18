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Yaramazlara biraz batar!

İki hafta denizde aç ve susuz kalan 47 sığınmacı hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı, Kuzey Afrika’nın Atlantik kıyılarından Kanarya Adaları’na giden bir teknedeki arıza sonucu denizde iki hafta susuz ve gıdasız kalan 47 sığınmacının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Üçü çocuk 54 kişiyi taşıyan tekne 3 Ağustos’taki hareketinden iki gün sonra sonra motor arızası nedeniyle yolda kaldı.


Teknedeki mülteciler yaklaşık iki hafta boyunca yiyecek ve su olmadan yaşam savaşı verdi.

16 Ağustos’ta Moritanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulunan teknede sadece yedi kişi hayataydı. Hayatta kalanların tedavisi Moritanya’nın kuzeyindeki Nouadhibou kentinde devam ediyor. Dördünün durumu oldukça ağır.

Aynı rotadaki ‘umuda yolculuk’ta sadece 10 gün önce 40 mülteci daha hayatını kaybetmişti.

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