‘Beton iştahı’ yeniden kabarıyor

Türkiye’de 2017’de zirve yapan yapı ruhsat izinlerinde o tarihten sonra frene basılmış ve önemli düşüşler meydana gelmişti. Stokların erimesiyle birlikte inşaat yapma eğiliminin yeniden yükselişe geçtiği gözlemleniyor.

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Yerel yönetimler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı, 2021 yılı ocak-haziran döneminde geçen yıla göre yüzde 88,4 arttı. Bu tarihlerde yapı ruhsatı verilen yapılar arasında en yüksek pay ise iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların.

Yılın ilk yarısında alınan inşaat ruhsatı kapsamındaki konut sayısı ise son dört yılın en yüksek düzeyinde. 2017 yılında 1,4 milyonlara ulaşan rakam 2019’da 319 binlere kadar düşmüştü.

Son verilere göre haziran ayı itibariyle konutta 12 aylık arz fazlası 168 bini aştı. Bu aynı zamanda 12 aylık arz fazlasında 1,5 yılın en yüksek seviyesi. 2018, 2019 ve 2020 yıllarındaki konut arzları ise o yıllardaki yapı ruhsatı sayısından yüksek. Rakamlar, müteahhitlerin bu yıllar arasında yeni ruhsat almak yerine önceki yıllarda aldıkları ruhsatlarla iş yaptıkları anlamını taşıyor.



Türkiye’de son dört yılda biten konut sayısının ruhsat verilenden fazla olması ise tamamen önceki yıllardan gelen büyük konut stokları ile alakalı.

Geçen yılın ilk yarısında 270 bin olan tamamlanan konut sayısı bu yıl 280 binli seviyelerde. Rakamlar önceki yıllara göre oldukça düşük. Bu da artık elde tamamlanmış ve kullanıma hazır konutun çok kalmadığının ve yeni inşaatların yolda olduğunun bir göstergesi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı verilerine göre inşaat maliyetlerindeki yıllık artış yüzde 42,48. Ancak sektör temsilcileri peş peşe gelen zamlar nedeniyle gerçek rakamın yüzde 100’ün üzerinde olduğunu savunuyor. Maliyetlerdeki bu denli yüksek artışlar ise yeni konutlar yapılsa bile çok ciddi fiyat farkları ile gelebileceğinin bir işareti.

Konut ve ticari emlak danışmanlığı şirketi Knight Frank’ın geçtiğimiz aylarda yayınladığı raporda da Türkiye, son bir yılda yüzde 32’lik artışla konut fiyatlarının en hızlı yükseldiği ülkelerin başında yer almıştı.