Anket: Kırsalda en önemli üçüncü geçim kaynağı sosyal yardımlar

Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Araştırması’na göre sosyal yardımlar ve emekli maaşı kırsal bölgede yaşayan insanların en büyük üçüncü geçim kaynağı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan Anahtar dergisinde yer alan makalede, anket yoluyla yapılan araştırmanın Türkiye’deki 37 bin 36 köy, belde ve mahalleyi kapsadığı belirtiliyor.

Araştırmaya göre kırsalda yaşayan insanların en büyük iki geçim kaynağı yüzde 22’şerlik payla hayvancılık ve tarımsal üretim. Üçüncü sıradaki emekli maaşı ve sosyal yardımların oranı ise yüzde 20.5. Bunun dışında kalan geçim kaynakları ise yüzde 35,6 düzeyinde.

Kaynak: Dünya Gazetesi

Kırsal kesimde kurulması istenen tesisler anketine bakıldığında ise sonuçlar biraz farklı. En çok kurulması istenen yüzde 40,27 ile ‘sosyal tesisler‘ olurken, ‘fabrika/atölye‘ isteyenlerin oranı yüzde 21,89. Tabii bunda gençlerin kırsaldan kentlere göçü ve kırsalda yaşayan yaşlı nüfusun etkisi büyük. Fabrika/atölye isteği beldelere doğru gidildikçe yüzde 52’nin üzerine çıkıyor.

Kaynak: Dünya Gazetesi

Araştırmada kırsal kesimde yer alan üretim tesislerine yönelik sayısal veri de yer aldı. Buna göre köy, mahalle ve beldelerde toplamda 9 bin 983 üretim tesisi bulunuyor. Üretim tesislerinin en yaygını fırın, yerleşim yerlerinin yüzde 6,52’sinde bulunuyor.