Bingöl’de Covid-19’da ölenlerin yüzde 99’u aşısız

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, 1 Ocak’tan itibaren Covid-19 nedeniyle kentte 49 kişinin öldüğünü belirterek, “Bu vakaların, ölümlerin yüzde 99’u ne yazık ki ya aşı olmamış ya da tek doz aşı olmuş vakalardan oluşuyor” dedi.

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“Aşı oranında ciddi anlamda yükseliş oldu” diyen vali, şunları kaydetti: “Ancak vaka oranımız hala yüksek. Bu da elbette aşı oranının yükselmesini gerektiriyor ne yazık ki son günlerde özellikle maske ve mesafe konusunda taziyeler ve düğünler başta olmak üzere Bingöllü vatandaşlarımızın biraz daha hassasiyetini bu noktada kaybettiğini görüyoruz. Ben Bingöllü kardeşlerimden özellikle maske ve mesafeye bir süre daha hassasiyetle uymalarını istirham ediyorum.”

Yakın zamanda yüzde 65 aşılama oranına ulaşmayı hedeflediklerini belirten Ekinci şöyle devam etti: “Aşılama oranımız yüzde 57.1. Yayladere ve Kığı ilçelerimiz mavi kategoride yer alıyor. Adaklı ve Yedisu ilçelerimiz sarı kategoride, diğer ilçelerimiz ise merkez de dahil olmak üzere turuncu kategoride yer alıyor.”

​​​​​​​AA’nın aktardığına göre vali ‘aşının faydasını ve koruyuculuğunu Bingöl’deki istatistiklerden de gördüklerini’ vurguladı: “Şu an hastanede yatan 86 vatandaşımız var 10’u yoğun bakımda yatıyor ve bunlara da baktığımızda aynı şekilde ya aşılarını tamamlamış yada hiç aşı olmamış vatandaşlar olduğunu müşahede ediyoruz.”