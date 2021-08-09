Prof. İlhan: Vakaların hızlı yükselmemesinin sebebi aşı; karşıtlarına kanıt sormalı

Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, “Vakalar 20 bini geçmiş olsa da daha da hızlı yükselmemesinin temel nedeni aşı” dedi. İlhan, böylesine bir ortamda aşı karşıtlarının sunduğu ‘materyallerin’ bilim dışı olduğuna vurgu yaptı.

Türkiye’de 1 Temmuz’dan itibaren kısıtlamaların çoğunun kaldırılması, vaka sayılarındaki artışı da beraberinde getirdi. Temmuz başında 5 binin altını gören vaka sayısı, günlük 20 binleri aşmış durumda. 28 Temmuz tarihinden bu yana vaka sayıları 20 bin bandının altına inmedi. Geçen sene aynı tarihlerde 20’nin altındaki günlük ölü sayısı ise şu an 100’ün üstünde.

Ancak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan, corona virüsü sürecinde geçen yıl ile bu yıl arasına fark olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Corona virüs sürecine baktığımızda 1,5 yıla yaklaşıyoruz. Vakalar 20 bini geçmiş olsa da daha da hızlı yükselmemesinin temel nedeninin aşı olduğuna inanıyorum. Eğer elimizde iki doz aşısı olan yüzde 40’lık nüfusumuz olmasaydı ya da bir doz aşısı olup antikoru oluşmaya başlayan nüfusumuz olmasaydı bu vakalar çok daha yukarıya gidebilirdi. Konuya bir de böyle bakmak gerekiyor.”

‘Ağır hasta olmaktan koruyor’

Prof. Dr. İlhan, salgın ile mücadelede değişen bir şeyin söz konusu olmadığını kaydederek, şöyle devam etti: “Aşılamanın yaşı değişiyor ama salgın ile mücadelede değişen bir şey söz konusu değil. Halen korunma yöntemleri hepimizin bildiği gibi kalabalığa girmeme, temiz hava ile ortamların havalandırılması, kapalı alanlarda maske takılması şeklinde. Şöyle bir yanlış algı da olabiliyor; ‘Hocam ben çift doz aşılıyım, artık maske takmayabilirim, kapalı alanlara girebilirim.’ Hayır, risk her zaman söz konusu. Aşı kişileri ağır hasta olmaktan koruyor, hastalığa yakalanırsalar ayakta geçirmelerini sağlıyor. Çevreyi de enfekte etme ihtimalleri daha az oluyor.”

Aşı karşıtlığı

Geçen seneye göre hastalığa karşı elde aşı gibi bir güç olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. İlhan, şunları kaydetti: ”Güz dönemine bir ay kadar zamanımız var. Bir an önce vatandaşlarımızın tereddütleri varsa, tedavi görüyorlarsa hekimlerine danışırlarsa veya Sağlık Bakanlığı’nın danışma hatlarına başvururlarsa neden aşı olmaları gerektiğini oradan göreceklerdir. Maalesef bilgi kirliliği aşıda belli bir seviyeye gelince daha da artıyor. Ama bilgi kirliği ile ilgili yorum yapanların bilimsel kanıtlarını sormak gerekiyor. Türkiye’de alınan her kararda bilimsel yayınlar, bilim insanlarının görüşleri söz konusu oluyor. Ama aşı karşıtlığı yapanların sundukları materyallerin ne denli bilimsel ve kanıta dayalı olduğunu iyi gözden geçirmek gerekiyor.”