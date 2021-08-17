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Yaramazlara biraz batar!

Mardin’de hastanelerin yoğun bakımları dolmak üzere: Yüzde 90’ı aşısız

Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, kentteki hastanelerin yoğun bakımlarında doluluk oranının yüzde 90’a ulaştığını ve yatan her 10 kişiden dokuzunun aşı yaptırmadığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Yavuz, “Son zamanlarda aşı oranlarımızda bir artış olsa da istediğimiz seviyede değiliz. Hala kırmızı renkteyiz” dedi.


Aşı hakkı gelenlere aşı olma çağrısında bulunan diyen sağlık müdürü şu ifadeleri kullandı: “Hastanelerimizde giderek yük artıyor, hem servislerde hem yoğun bakımlarda ciddi bir yoğunluk var. Hedef nüfusumuzun yüzde 50’sine yakınını aşıladık ama en az yüzde 75’ini aşılamamız gerekiyor. Mardin’de gerek kamu gerek özel hastanelerimizde Covid-19 için ayırdığımız yatakların yoğun bakımlarında doluluk oranı maalesef yüzde 90. Servislerimizin de yüzde 78’i dolu. Hastanelerimizd​​​​​​​e yatan ve il genelinde aktif vakaların yüzde 90’dan fazlası aşısız. Aşı gerçekten koruyor ve sizlerin hastaneye gelmesini özellikle de yoğun bakıma yatmasını engelliyor.”

Mobil aşı ekiplerinin sürekli sahada bilgilendirme yaptığını kaydeden Yavuz, şöyle devam etti: “İkna sonunda aradığımız vatandaşlarımızın yüzde 80’den fazlasını aşıladık. Mardinliler en kısa sürede kentin mavi renge dönüşmesini sağlayacaklar.”

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