Hastane verisi: İki doz BioNTech’li hasta yok; yüzde 95’i aşısız

Erzurum’da, servislerde ya da yoğun bakımda Covid-19 tedavisi gören hastaların yüzde 95’inin, aşısız ya da aşısı tamamlanmamış kişilerden oluştuğu belirlendi.

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‘Çok ilginç bir veri‘

AA’nın haberine göre Erzurum Şehir Hastanesi’nde nisan-ağutos aylarında yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren il sağlık müdürü Gürsel Bedir şunları söyledi: “Bu dönemde yoğun bakımda yatan 589 hasta üzerinde yaptığımız incelemede şunu gördük. Bu hastalarımızın yüzde 90’ından fazlası, sayı olarak da yaklaşık 460’ı hiç aşı olmamış. 100’e yakını da sadece birinci dozu aşıyı yaptırmış. Her ikisi de aşısız sayılır. Diyebiliriz ki servislerde ve yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95’i, hiç aşı yaptırmamış ya da bir doz yaptırmış kişiler. Hastanede iki doz BioNTech aşısı yaptıran bir tane bile yoğun bakım hastası yok. Bu çok ilginç bir veri.”

Aşının bulaşı önlemediğini anımsatan il sağlık müdürü “Aşı bulaştırıcılığı azaltıyor. ‘Aşı vuruldum bana bulaşmayacak’ diye bir şey de yok. Aşı olanlar daha az bulaştırıyor veya aşılı olanlar hastalığa daha az yakalanıyor” dedi.

‘Geriye gidiyoruz‘

Vatandaşlara aşı yaptırması için çağrıda bulunan Bedir sözlerini şöyle sürdürdü: “İstiyoruz ki aşı için kuyruklar olsun; biz bir hastanede 10 tane aşı polikliniği açmışsak, kuyruklar var diye 20’ye, 30’a çıkartalım. Biz bu açıdan geriye gidiyoruz, 10 aşı polikliniği açmışız dörde-beşe düşürüyoruz. Çünkü talep az geliyor. Sıkıntılı bir varyant olan delta varyantı şu an ülkede, bütün dünyada hakim. Dolayısıyla bizim aşıya güvenip hiçbir tereddüt duymadan gidip yaptırmamız lazım.”