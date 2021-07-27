Profesör: Yoğun bakımdaki 20 hastanın 19’u aşısız

Yoğun Bakım Derneği eski başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, “Yoğun bakımdaki 20 hastanın 19’u aşısız” dedi.

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1 Temmuz’da tedbirlerin büyük kısmının kaldırıldığı Türkiye’de uzmanlar, daha bulaşıcı olduğu bilinen Delta varyantına işaret ederek ağustos ayında yeni bir pik uyarısı yapmaya devam ediyor. Son 26 günde vaka sayısı 6 binin altından 20 bine dayandı.

“Şu anda yoğun bakımlarımızda yavaş yavaş bir artışı görme dönemine giriyoruz” diyen Cinel, “Elimizdeki hastaların aşılı olmadığını görüyoruz” ifadesini kullandı.

NTV’den Melike Şahin’e konuşan profesör, şunları söyledi: “Bir tanesi aşılı çıktı diyelim. Kontrol ediyorsunuz. İkinci doz aşısını olmuş fakat iki gün sonra hastalığa yakalanmış. İkinci aşının üzerinden 15 gün geçmesi gerekiyor ki sizin bağışıklığınız olsun.”

Toplumun aşı karşıtlığı, aşıya uzak durma veya “Ben sonra olurum” deme gibi ‘lüksleri’ olmadığını kaydeden Cinel, iki doz mRNA aşısı olduktan ve 15 gün geçtikten sonra yoğun bakıma yatan neredeyse kimsenin olmadığını söyledi.

Türkiye’de şu anda 39,9 milyon insana birinci doz, 24,5 milyon insana da ikinci doz aşı uygulandı.