Profesör, yoğun bakımdaki grupları sıraladı: Yüzde 80’den fazlası aşısızlar

Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakım uzmanı ve bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan, yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının en az yüzde 80’inin aşısız olduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Prof. Dr. Turan, vaka artışı ile birlikte hastanelerde tedavi gören hastaların yoğun bakım ihtiyacının da artmaya başladığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Önümüzdeki iki-üç hafta içinde sayıların giderek artacağı görülmekte. Bununla beraber yoğun bakım ihtiyacı da artacak. Hastanemizde de birkaç gün içinde yoğun bakım ihtiyacı artmaya başladı. Çoğunlukla aşısız gruptan oluşuyor. Yüzde 80’in üzerinde aşısız bireyin yoğun bakım ihtiyacı var. Ciddi akciğer tutulumu ile geliyorlar. Beraberinde iki doz Sinovac olup üzerinden süre geçmiş ve hatırlatma dozunu olmamış bireylerden oluşmakta. Daha az oranda da BioNTech ile aşılanmış ve altta yatan hastalığı olduğu için bir şekilde aşıya cevabı yetersiz olan grupta da yoğun bakım ihtiyacı görülmekte.”

Görevli olduğu Ankara Şehir Hastanesi özelinde durumu paylaşan profesör Türkiye genelinde de aşısız kişilerin yoğun bakımda olduğuna dikkat çekti.

Aşılı ve aşısız hastaların klinik seyrini karşılaştıran bilim kurulu üyesi şunları söyledi: “Aşı olan kişide klinik tablo bir miktar hafif seyrediyor. Yoğun bakım ihtiyacı olsa bile tedavi yanıtları iyi. Öte taraftan hiç aşı olmamış kişilerin klinik tablosu pandeminin diğer piklerinde gördüğümüz gibi şiddetli ve ağır geçiyor. Yüksek oksijen ihtiyacı duyarak yoğun bakımda yatıyorlar. Bu nedenle aşı çok önemli bir silah. Hastalığın şiddetini hafifletmek açısından da önemli. Hastaneye yatış ve yoğun bakım ihtiyacı aşılı grupta çok az.”