Diken

Yaramazlara biraz batar!

Prof. Özcan: Yoğun bakımdaki genç hastaların tümü aşısız

Prof. Dr. Ayşe Özcan, yoğun bakımda tedavi gören hastaların yaş ortalamasının giderek düştüğünü belirtip “Yoğun bakıma yatan genç hastaların yüzde 100’ü aşısız diyebilirim” dedi.

Türkiye’de Covid-19 tedbirlerinin büyük kısmının kaldırılması ve daha bulaşıcı olduğu belirtilen Delta varyantına karşı hiçbir önlem alınmaması günlük vakaların artmasına neden oldu. Diğer yandan aşılama hızının yavaşlaması da vakaların artışı için fırsat sağlıyor. Özellikle gençlerde aşılanma oranının düşük olduğu ve yoğun bakım ünitelerinde yatanların da çoğunluğunu bu kesimin oluşturduğu söyleniyor.


Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Özcan, üç ay öncesinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 40’lar seviyesindeyken, haziran ayından itibaren vaka sayısının artmasıyla tekrar yüzde 100’e ulaştığını belirtti.

DHA’nın haberine göre Özcan, şunları söyledi: “Altı ay öncesine göre en büyük farkı yoğun bakıma yatan kişilerin yaş ortalamasında görüyoruz. Çok belirgin şekilde genç hastalarımız var yoğun bakımda yatan. Önceden 65 yaş ve üzerini yoğun bakıma kabul ederken özellikle son iki ay içinde genç hastaları kabul ettik. Bizim geçen ay iki tane 18 yaşında yoğun bakım tedavisi gerektiren hastamız oldu. Şu anda da ağırlıklı olarak 30-40 yaş civarında hastaları kabul ediyoruz ve bu hastaların da yüzde 100’ünün aşısız olduğunu söyleyebilirim. Neden aşısız olduklarını sorduğumuzda da aslında hiçbirinin net bir nedeni yok. Sadece ‘Olumsuz şeyler duyduk’, ‘Komşu öyle dedi’, ‘Bir yerde bir şey okudum’ gibi hiçbir dayanağı yok aslında aşı olmamalarının.”

‘Aşı ciddi anlamda koruyor’

Virüsün kendini değiştirip ve artık gençleri de etkilediğinin altını çizen Prof. Dr. Özcan, şunları kaydetti: ”Yoğun bakıma yatan genç hastaların yüzde 100’ü aşısız, diyebilirim. Buraya yatıp aşılı olan yaşlı hastalarımız da oluyor ama bunların çoğu ileri yaş hastalar ve çoğunlukla ek hastalığı olan hastalar oluyor. Yani aşı aslında yaşlıları da ciddi anlamda koruyor ama ek hastalık eklendikçe yoğun bakım ihtiyacı o hastalarda da artıyor. Bizim yoğun bakıma kabul ettiklerimizden gördüğümüz genç hastaların yüzde 100’ü aşısız olanlar.”

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