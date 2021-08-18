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Yaramazlara biraz batar!

AKP’li Hilmi Güler’in bir maaşı gitti

AKP’li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in, ikinci maaşını aldığı Superonline A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanlığından ayrıldığı bildirildi.

Birden çok maaş alan AKP’lileri tespit edip kamuoyuna duyuran CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Güler’in aynı zamanda Turkcell Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanı olduğunu tespit ettiklerini söylemişti.


Yavuzyılmaz, bu kez de Hilmi Güler’in şirketteki görevinden ayrılmak zorunda kaldığını duyurdu.

Yavuzyılmaz, “13 Mayıs’ta, Ordu BB. Başkanı Sn. Hilmi Güler’in aynı zamanda Superonline A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu belgesiyle açıklamıştım. 2 Haziran’da bu görevinden ayrılmak durumunda kaldığını tespit ettik. Çoklu maaşları engellemeye devam” diyerek Ticaret Sicil Gazetesi’nin ilgili sayfasını delil olarak paylaştı.

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