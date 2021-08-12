Diken

Yaramazlara biraz batar!

CHP’li Yavuzyılmaz: AKP’li bürokrat aynı anda 82 şirkette görev yapıyor

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AKP’li Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkan Yardımcısı Nevzat Avunç’un aynı anda 82 şirkette görev yaptığını ortaya çıkardı.

Fotoğraf: DHA

CHP’li vekil Twitter paylaşımında Avunç’un 46 şirkette yönetim kurulu başkanı, 34 şirkette yönetim kurulu üyesi, iki şirkette müdürler kurulu başkanı olduğunu kaydetti.


Kaynak olarak Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) ve Ticaret Sicil Gazetesi’ni gösteren Yavuzyılmaz, “TMSF usul ve esaslar tebliğine göre; bu bürokrat tek şirketten ücret alıyor(!) Bir insan fizyolojik olarak aynı anda 81 şirkette görev yapabilir mi? Bu AK Partili bürokratın aynı anda 81 şirketin yönetim kurulunda ne işi var” diye sordu.

Yavuzyılmaz daha sonra Avunç’un TMSF tarafından atandığı 82 şirketi paylaştı.

CHP’li Yavuzyılmaz: Çift maaşlı daire başkanı aylık 57 bin TL alıyor

CHP’li vekil: İki bakan yardımcısı ve bir danışman Emlak Konut yönetiminde

Dört bakan yardımcısı daha çift maaşlı çıktı

CHP’li vekil duyurdu: Çift maaşlı bürokratların listesi

CHP’li vekil: Çift maaşlı bakan yardımcısının üçüncü maaşını tespit ettik

CHP’li vekil: Çift maaşlı bakan yardımcısı aylık 67 bin lira alıyor

CHP’li vekil: Çift maaşlı Varlık Fonu genel müdürü aylık 67 bin lira alıyor

CHP’li vekil: Bakan yardımcısı aynı zamanda bankada yönetim kurulu başkanı

Milli Piyango müdürü, özel şirketten maaş alıyormuş

CHP’li vekil: Varlık Fonu’ndan alınan AKP’li bürokratın geriye kalan maaşı 74 bin lira

CHP’li vekil: AKP’li üç bürokrat, PETKiM’den aylık 44 bin lira maaş alıyor

CHP’li vekil: Ordu belediye başkanı Turkcell’de yönetim kurulu başkanı

CHP’li vekil: Eski bakan Selçuk, Kardemir’den aylık 39 bin 423 lira alacak

CHP’li vekil: Tam kapanmada köprü, tünel ve otoyollar için 35 milyon dolar ödeyeceğiz

CHP’li vekil hesapladı: Bakan yardımcısının aylık maaşı 176 bin 727 lira

CHP’li vekil hesapladı: Vakıflar genel müdürünün maaşı 161 bin 928 lira

Turkcell’le bağlan maaşa: AA ve Ziraat’in eski müdürlerine net 56 bin lira aylık

Cumhurbaşkanlığına 3’üncü Mercedes siparişi: 474 bin 950 avro

CHP’li vekil bu kez de Erdoğan’ın ‘1 numaralı memuru’nun gelirini hesapladı

Türk Telekom’daki AKP’lilerin geliri

CHP, birden fazla maaş alan AKP’lileri listeledi: Başlığı ‘arpalık aile şirketi’

Kızılay bağışının son durağı Türken’in yöneticisi, kamuda da genel müdür çıktı

SON HABERLER

Pakdemirli: Büyük yangınların hepsini söndürdük

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Köyceğiz yangının da kontrol altına alındığını duyurdu. Pakdemirli, “Böylelikle ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürmüş olduk” dedi.