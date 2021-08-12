CHP’li Yavuzyılmaz: AKP’li bürokrat aynı anda 82 şirkette görev yapıyor

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AKP’li Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkan Yardımcısı Nevzat Avunç’un aynı anda 82 şirkette görev yaptığını ortaya çıkardı.
CHP’li vekil Twitter paylaşımında Avunç’un 46 şirkette yönetim kurulu başkanı, 34 şirkette yönetim kurulu üyesi, iki şirkette müdürler kurulu başkanı olduğunu kaydetti.
Kaynak olarak Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) ve Ticaret Sicil Gazetesi’ni gösteren Yavuzyılmaz, “TMSF usul ve esaslar tebliğine göre; bu bürokrat tek şirketten ücret alıyor(!) Bir insan fizyolojik olarak aynı anda 81 şirkette görev yapabilir mi? Bu AK Partili bürokratın aynı anda 81 şirketin yönetim kurulunda ne işi var” diye sordu.
Yavuzyılmaz daha sonra Avunç’un TMSF tarafından atandığı 82 şirketi paylaştı.