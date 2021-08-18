İBB yetkilisi işe alım sürecini anlattı: Hedef 200 bin İstanbullunun işe girmesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, işe alım süreçlerini anlatarak, ”Hedefimiz beş yılda 200 bin İstanbullunun işe girmesini sağlamak. Bugüne kadar 20 bin oldu. Hesaplamalarımıza göre bu sayede 1,2 milyar liralık kazanç yarattık” dedi.

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Dünya’dan Yasemin Salih’e konuşan Duman, işe alım sürecinde bir holding gibi çalıştıklarını anlattı.

Duman, İBB’de göreve başlamasıyla yaşadıklarını şöyle aktardı: “Gördük ki, ekipler uzun süredir lidersiz yönetiliyormuş. Bu dev yapının yönetici kadrosunu yüzde 100 yeniledik. Bu sırada hem içerideki yeteneklere baktık hem de beyin avcılarıyla çalıştık. Sonra her liderden, yönettikleri yapının kaliteli hizmet vermesi için nasıl yeteneklere ihtiyaç duyduklarıyla ilgili bilgi topladık. Nelere ihtiyaç olduğunu belirledik. Üç ana felsefemiz vardı: Adil kent, sürdürülebilir ve yeşil bir kent ve son olarak da yaratıcı bir kent. Organizasyonu bu felsefenin üzerine kurduk.”

İBB’nin 85 bin kişilik ekibiyle Türkiye’nin en büyük işverenlerinden biri olduğu belirten Duman, şöyle konuştu: ”Hemen bir kariyer sitesi kurduk. İstanbul’da ideal bir yetenek yönetimi modeli kurduk. Bunun tüm Türkiye’ye örnek olmasını hedefliyoruz. Bir yönetişim modeli geliştirdik. İki ayağı vardı: Kamu ve iştirakler. Her iki yaka için birer icra kurulu oluşturduk. Liderlerini belirledik. Türkiye’nin derece yapmış, iyi okullarda okuyan, en kaliteli yeteneklerine talibiz.”

‘İBB sürekli yeni işe alım yapıyor’

Kentte açılan ‘Bölgesel İstihdam Ofisi’nin, İstanbul’un İŞKUR’u gibi çalıştığını söyleyen Duman, İBB’nin sürekli yeni işe alım yaptığını kaydetti.

İBB yetkilisi şöyle konuştu: ”İstanbul çok büyük. Sürekli yeni işler yaratılıyor ve yeteneklere ihtiyaç oluyor. Biz de kariyer sitemizde sürekli iş ilanları veriyoruz. Örneğin Deniz Taksi hizmetini başlatacağız, kaptanlar işe alıyoruz. İSPARK’a, metro hattına sürekli alım yapıyoruz. Öte yandan mültecilerle ilgili de çalışmamız var. ILO işbirliğinde, yüzde 50’sini mülteciler oluşturmak üzere bir istihdam projesi yürütüyoruz. Kadın çalışan sayısını artırıyoruz. Yeni alımlarımızın yüzde 55’i kadın oldu. Pozitif ayrımcılık yapmadık, sadece objektif davrandık. Ayrıca İSMEK bizim için çok önemli. Buraya 1000 eğitmen arıyoruz. Yarı zamanlı çalışacaklar, meslek öğretecekler. Buraya 10 bin başvuru geldi.”