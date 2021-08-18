ABD: Erdoğan’la Biden arasında Afgan sığınmacı anlaşması yok

ABD büyükelçiliği, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında bir Afgan sığınmacı anlaşması olduğuna dair iddiaları reddetti.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünkü açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’yle 1 milyon Afgan sığınmacının Türkiye’ye kabul edilmesi konusunda anlaşmaya vardığını iddia etmişti. Erdoğan ile Biden, haziran ayındaki NATO zirvesinde görüşmüştü.

Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce yapılan paylaşımda, “ABD Büyükelçiliği, Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir ‘anlaşma’ veya ‘pazarlık’ yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtmek ister” dendi.

ABD Büyükelçiliği, Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir "anlaşma" veya "pazarlık" yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtmek ister. — U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) August 18, 2021

Daha önce de ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Afgan sığınmacıları Türkiye dahil hiçbir ülkeye yönlendirmediklerini belirtmişti.