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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu: Davul zurnayla uğurlayacağız misafirlerimizi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu sığınmacı sorununu çözeceğiz; ve tabii ki bunu aklıselimle yapacağız. Davul zurna ile uğurlayacağız misafirlerimizi” dedi.

Fotoğraf: Twitter/@CHPfotograf

Türkiye’ye gelen sığınmacılar hakkında tartışma, bir süredir devam ediyor. CHP lideri, iktidara gelmeleri halinde sığınmacıları ülkelerine göndereceği belirtiyor. Erdoğan ise bu fikre karşı.


Twitter paylaşımında, “Son günlerde ülkemizdeki Afgan ve Suriyeli sığınmacılar üzerinden yapılanların provokasyon olduğu açıktır” diye yazan CHP lideri, şunları kaydetti: “Göndere Afgan bayrağı çekme, sözde gazeteci bir provokatörün verdiği mesajlar, Suriyeli bir gencin ‘CHP’ye karşı birleşelim’ çağrıları, saldırı ve ölümler…

Ben bu işin nereye gidebileceğini görebiliyorum. Saray iktidarının ülkeyi yangın yerine çevirmesine izin vermeyeceğim. Biz bu sığınmacı sorununu çözeceğiz; ve tabii ki bunu aklıselim ile yapacağız. Davul zurnayla uğurlayacağız misafirlerimizi. Lütfen sakin olun ve bize güvenin.”

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