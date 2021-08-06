Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a bir kez daha seçim çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sığınmacı konusunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seçim çağrısı yaptı.

Fotoğraf: Twitter/@CHPfotograf

Türkiye’ye gelen sığınmacılar hakkında tartışma, bir süredir devam ediyor. CHP lideri, iktidara gelmeleri halinde sığınmacıları ülkelerine göndereceği belirtiyor. Erdoğan ise bu fikre karşı.


Cumhurbaşkanı, bugünkü açıklamasında, Türkiye’de ağırlıklı olarak 4 milyon Arap ve Kürt mülteci bulunduğunu, sığınmacıları korumasına alan Türkiye’nin zayıf bir ülke olmadığını ifade etti.

Erdoğan, “Finansmanı iyi yönettiği için alıyor, bundan sonra da finansı iyi yönetmek suretiyle bu tür adımları atacağız” dedi.

Cumhurbaşkanına yanıt veren Kılıçdaroğlu, Twitter paylaşımlarında şunları kaydetti: ‘Finansmanını iyi yönettiğimiz için mültecileri Türkiye’ye alıyoruz, daha da almaya devam edeceğiz‘ demişsin Erdoğan. Halkın mahallelerini, huzurunu satmayı ‘yatırım’ olarak görüyorsun, bunu açıkça söylüyorsun. Gel mahallesini satmak istediğin halktan onay alalım, seçime gidelim.

Halkın mahallesi, halkın kararı. Neden kaçıyorsun? Tekrar ediyorum; sığınmacı meselesi, ülkemizin en dezavantajlı mahallelerini, en yoksul bölgelerini vurmuştur. Erdoğan Arap mülteci-Kürt mülteci diyerek güya siyasal strateji yapıyor ama tamamıyla halkı manipüle etmeye çalışıyor.

Gerçek şu ki kendisi, ülkemizin en gelişmemiş bölgelerinin gençlerini tarumar etmiştir. Türk gençlerimizin de Kürt gençlerimizin de hayatı tarumar olmuştur. Erdoğan siyasal manipülasyonlar peşinde. Konuya bu akşam Habertürk’te katılacağım canlı yayında daha detaylı değineceğim.

Aynı Erdoğan, basının Afganlarla ilgili sorusuna yanıt vermekten kaçıyor. Çünkü yakalandı. Türkiye’ye gelen Afgan erkek grupları mülteci değil; onlar ABD’ye hizmet etmiş askerler. Erdoğan, ‘İyi finansmanla yenilerini alacağız’ söylemin, bu gelen Afganlar için de geçerli mi?

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