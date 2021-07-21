Erdoğan’dan sığınmacı mesajı: Katillerin kucağına atmayız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iktidarda oldukları müddetçe, ülkeye sığınan Suriyelileri ‘katillerin kucağına atmayacaklarını’ söyledi.

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Erdoğan KKTC ziyaretinin sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. NTV ve AA’nın aktardığına göre cumhurbaşkanının açıklamasından satır başları şöyle:

‘Katillerin kucağına atmayız’

* (“Suriyelileri ülkelerine göndereceğim” diyen Kılıçdaroğlu’na) “Kuva-yi Milliye geleneğinden geliyorum” diyor ama bir defa Kuva-yi Milliye ruhundan haberi yok. Misak-ı Milli nedir? Neyi kapsıyor? Bunu bir öğrenmesi lazım. O ‘Göndereceğim’ diyor. Biz bu ülkede iktidarda olduğumuz sürece, bize sığınan Allah’ın kullarını biz katillerin kucağına atmayız. Bu kadar açık söylüyorum. Şu anda bunlar bize sığınmışlar; el-eman diliyorlar. Bu el-eman dileyenlere, “Hadi geldiğiniz yere dönün” diyemeyiz.

* Kaldıkları o çadırları biz gördük. Biz şimdi briket evler yapıyoruz. Hedefimiz ilk etapta 100 bin briket ev. 50 bin civarında bitirdik. Ve bütün bunları bitirerek buraya o mültecilerin bir kısmını yerleştirelim istiyoruz. Bu insani, vicdani ve İslami bir yaklaşım tarzıdır. Ama bu adamın böyle bir derdi yok ki, böyle bir sıkıntısı yok ki. Bizim derdimiz var, bizim sıkıntımız var. Biz insana insanca yardım etmenin gayreti içerisinde olmayı sürdüreceğiz.

Zorla gönderilebilirler mi?

* Tabi bir de şu var; bu nasıl bir devlet adamı veyahut da nasıl bir siyasetçi onu da anlamakta zorlanıyorum. Hani yanında güya elçilik falan yapmış olanlar var ya; onlara da bir sor. BM kurallarına göre, mülteciler gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde evlerine dönebilir. Bundan da haberi yok. Böyle bir şeyi de zaten yapamazsın. Eğer gönüllü değilse, hele hele mülteci bir de sığınma talebinde bulunmuşsa, belki onu sen kabul etmek zorunda kalacaksın. Öyle bir durum da var. Nasıl siyaset yapıyor, kimlerin eline kaldı siyaset; yandık.

‘Yalan haber’ düzenlemesi

* (Medya ve sosyal medyadaki yalan haberler) Büyük Millet Meclisi’miz sosyal medyayla alakalı bir yasa geçirdi. Fakat bu yasanın devamında özellikle yalan terörü hususunda bir adım daha atılması gerekiyor. Bu konuda da yaptığımız bir çalışma var. Uluslararası alanda özellikle bu yalan teröründe ne tür adımlar atılıyor; ne tür düzenlemeler, ne tür müeyyideler getiriliyor; karşılaştırmalı bir çalışma yaptık. Ekim ayından itibaren bununla ilgili de Meclis’te bir çalışma yürütülecek. Fakat sorun bizim açımızdan çok daha can yakıcı. Çünkü bizdeki muhalefet partisi bu yalan terörünü siyasetinin tek malzemesi yapmış durumda. Dolayısıyla bizdeki durum çok daha ciddi ve demokrasimiz adına çok daha büyük bir tehdit. Daha fazla katlanamayız. Çünkü bu da bir terör. Onun için üzerine gitmemiz lazım.

‘Müzakere iki devlet arasında’

* (Kıbrıs’ta) Bir meydan okuma yapıyoruz; Güney’e diyoruz ki, “İsterseniz size de buradan su verebiliriz. Bunun adını da Barış Pınarı koyarız” İsteyemediler. (Maraş açılımı) Ada’daki iki halkın da yararına olacak bu girişimin kara propagandaya malzeme yapılması nafiledir.

* Müzakerelerin iki toplum arasında değil, iki devlet arasında yürütülmesinin zamanı gelmiştir. Bunun için üçüncü kişileri aramıza sokmamakta kararlıyız. Kıbrıs Türkü’nün müktesep hakları garanti altına alınmadan başlayacak yeni bir müzakere süreci başarısız olmaya mahkumdur. Zaman kaybından başka hiçbir anlamı yoktur.

‘NATO’ya giremezler’

* Biz olumlu bir cevap vermediğimiz sürece Güney Kıbrıs’ın NATO’ya girmesi mümkün değildir.

* KKTC tarafından Oğuzhan (Asiltürk) Bey davet edildiği gibi Temel (Karamollaoğlu) Bey de davet edildi ama maalesef gelmedi. CHP ve İYİ Parti genel başkanları da davet edildi, onlar da gelmedi.

* (Kapalı Maraş) Burada birinci derecede en ideal çağrımız, keşke Kuzey Kıbrıs’taki kardeşlerimiz bu yerler için müracaatlarını yapıp oraların sahibi olsalar, satın alsalar. Hatta bu konuda Türkiye’den de gelip burada mülk sahibi olma noktasına gelenler de olabilir. Bunların önü açılabilir. Buna mani bir hal söz konusu değil. Hatta şu da söyleniyor; Güney bu işlere herhalde pek talipli de olmaz gibi. Buradaki yetkililerden bunları da duyuyoruz. Şu anda bizim en çok dikkat ettiğimiz konu, hukuk içerisinde, herhangi bir sıkıntıya mahal vermeden bu problemi çözmek.