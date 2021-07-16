Kılıçdaroğlu: İktidarımızda Suriyelilerle helalleşip memleketlerine uğurlayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İktidarımızda Suriyeli misafirlerimizle helalleşip iki yılda memleketlerine uğurlayacağız” dedi.

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Twitter paylaşımında “Bu iktidarımızın en önemli beş önceliğinden biridir. Plan ve programlarımız hazır. Bu video da bunun taahhüdü olarak burada dursun istedim” diye yazan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Sevgili halkım, Suriyeliler ve Suriye konusunu konuşacağız. Resmi rakamlara göre 3 milyon 600 bin Suriyeli var bizim topraklarımızda. Özellikle Suriye’ye komşu olan illerimizde bu yoğunluğu görüyoruz. Hatta bazı illerimizde Türk vatandaşlarımızdan fazla Suriyeli vatandaşlarımız var. Ciddi şikayetler var. Geçinemeyen, işşiz kalan insanlar Suriyeli’lerden şikayet ediyorlar.

Toplum olarak önümüzdeki süreçlerde çok daha ciddi açmazlarla karşılaşacağız. Bu sorunu çözmek zorundayız, bunlar çözemediler. Çözme güçleri de yok. Kapasiteleri de yok. Biz sorunu insanı boyutuyla ele alıp çözeceğiz. Şanlıurfa’da bir sabahçı kahvesine gitmiştim. Oradaki sabahçı işsiz insanların gelip nasıl iş bulduklarını görmek istemiştim. Sabahçı kahvesinde insanlar oturuyor, bir kamyon veya kamyonet geliyor. Birisi iniyor aşağıya, ’15 işçi, 20 işçi diyor’ ve insanlar binip gidiyorlar.

Öncelikle Suriye’yle ilişkilerimizi düzelteceğiz. Büyükelçilikleri açacağız. Ben Avrupa Birliği’ne gittiğimde bana Suriyeli mültecilerden şikayet ettiler. Onlara şunu söyledim: ‘Neden şikayet ediyorsunuz? Mülteciler geldi diye mi? Suriye’de kan gövdeyi götürürken sesiniz çıkmıyordu. Mülteciler Türkiye’ye gelirken sesiniz çıkmıyordu. Ne zaman sizin kapıya dayandılar, bağırmaya başladınız.’ Bana nasıl çözüleceğini sordular, dedim ki: ‘Elinizi cebinize atacaksınız. Suriyelilerin yolunu okulunu hastanesini.. hepsini yapacaksınız. Arkasından Suriyelileri biz kendi ülkelerine göndereceğiz.’ Irkçılık yapmıyoruz. Suriyeliler bizim akrabalarımız ama onlar doğdukları topraklarda mutlu olurlar. Allah’ın izniyle iktidar olduğumuzda bu sorunları iki yıl içerisinde çözeceğiz.”