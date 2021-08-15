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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Aldığın talimata göre görüşün değişiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a dört gün arayla değişen söylemlerini hatırlattı: “Sabah başka akşam başka konuşuyorsun, aldığın talimata göre görüşün değişiyor.”

Türkiye’ye gelen sığınmacılar hakkında tartışma, bir süredir devam ediyor. CHP lideri, iktidara gelmeleri halinde sığınmacıları ülkelerine göndereceği belirtiyor. Erdoğan ise bu fikre karşı.


Dört gün önceki ortak televizyon yayınında konuşan cumhurbaşkanı, “Sosyal medyada birilerinin abarttığı şekilde sınırlarımızdan düzensiz göç akını söz konusu değil” demişti.

Erdoğan bugün ise, “Türkiye olarak İran üzerinden gerçekleşen Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız” dedi.

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanının bu iki açıklamasını hatırlattığı Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Erdoğan, sana soruyorum: 2 bin 400 kilometre ötedeki sığınmacı nasıl bizi tehdit ediyor? Hani hükümetin sınırlarımıza hakimdi? Yoksa değil mi? Olmadığını ve kasten oldurmadığını biliyoruz. Çünkü her gün düzensiz yeni sığınmacılarla karşı karşıya kalıyoruz. Sonra da senin anlattıklarınla…

‘Yol geçen hanı’ mı Türkiye Erdoğan? Sınırı koruyamadığını, Biden’a verdiğin sözü yerine getirdiğini itiraf ediyorsun. Bunca sığınmacıyı bu topraklar kabul edemez. Kapalı kapılar ardında hangi taahhütlerde bulunduğunu söyle artık millete. Yine mi mal varlığınla tehdit edildin! Bahçeli’nin ise hiç sesinin çıkmaması sığınmacıları kabul ettiğinin itirafıdır. Erdoğan’ın her söylediğini emir komuta zinciri içinde yerine getiriyor, sonra da ‘En milliyetçi benim’ diye geçiniyor.

Son olarak MHP’ye gönül vermiş, vatansever insanlarımıza seslenmek istiyorum: Bu olanları ülkemize reva gören MHP yönetimine ses çıkarmayacak mısınız?”

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