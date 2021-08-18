Prof. Ceyhan’dan Nagehan Alçı’ya bir yanıt daha

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ile Habertürk yazarı Nagehan Alçı arasındaki tartışma sürüyor. Ceyhan kendisinin demans geçirdiğini öne süren Alçı’ya seslendi: “Bir hekime sakın ‘bunak’ falan demeyin, kendinizle ilgili öyle yorumlar işitirsiniz ki altından kalkamazsınız.”

Alçı, önceki gün ‘Artık yeter Mehmet Ceyhan… Yeter…‘ başlıklı yazısında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ceyhan’ı katıldığı programdaki açıklamaları nedeniyle eleştirmişti.

İkili arasındaki atışma pandemi koşullarında okulların açılıp açılmaması tartışması üzerinden başlamış, okulların açılmasını savunan Alçı, Ceyhan’ın ısrarla okulları açtırmamak için elinden geleni yaptığını öne sürmüştü.

“Sayın Mehmet Ceyhan, Dünya Sağlık Örgütü ve dünya çapında itibarlı sağlık otoritelerini sırf kendinizi haklı çıkarmak için karalayarak komplolara inanan aşı karşıtlarının eline büyük koz verdiğinizin farkında mısınız” diye yazan Alçı profesörün açıklamalarını ‘aşı düşmanı lobilerin hurafelerinden farksız‘ olarak nitelendirmişti.

Bunun üzerine Ceyhan okulların açılmasına karşı olmadığını belirterek “Ben onun söylediklerinin hiçbirini söylemedim. Uydurmuş, açıkçası dikkat çekmeye ihtiyacı var. Ya duymuyor ya da duyduğunu anlamıyor. Doktora görünmesinde yarar var” demişti.

Alçı bugünkü köşesinde “Mehmet Ceyhan’ın benim son derece somut eleştiriler getirdiğim pazartesi günkü yazıma verdiği cevabı unutkanlığına bağlamayı tercih ediyorum” ifadelerini kullandı ve yazısının birkaç yerinde profesörün söylediklerini unuttuğunu vurgulayarak ‘demans‘ yaşadığını öne sürdü.

“Herhalde üç gün önce söylediklerini hatırlamıyor. Hakikaten çok üzüldüm bu duruma” diyen Alçı şöyle devam etti: “Sanırım Mehmet Hoca, Bilim Kurulu’na kabul edilmemesinin yarattığı hayal kırıklığı nedeniyle hem unutmaya başladı hem de karamsar bir ruh haline büründü ve kendini dünyaya kapattı.”

Ceyhan sosyal medya hesaplarından ‘bir yazısını bile okumayacak kadar gözümde değeri olmayan bir insan‘ diye nitelediği Alçı’ya hitaben şu açıklamayı paylaştı: “Sizin beni neden bu kadar önemsediğinizi anlamadım. Ne yazık ki ilgiden yoksun kalmak, önemsenmediğini hissetmek böyle kötü bir şeydir. Allah yardımcınız olsun. Bir hekime sakın bunak falan demeyin, kendinizle ilgili öyle yorumlar işitirsiniz ki, altından kalkamazsınız. Sizden çok daha akıllı olduğum bir tarafa, sizden çok daha akıllı insanlar yetiştiriyorum çok şükür. Hem işittiğim en ağır suçlama bu olsun. Allah beni sizinle ilgili söylenenlerden korusun.”