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Yaramazlara biraz batar!

Nagehan Alçı: Sayın Ceyhan, aşı karşıtlarının eline büyük koz verdiğinizin farkında mısınız?

Sayın Mehmet Ceyhan, Dünya Sağlık Örgütü ve dünya çapında itibarlı sağlık otoritelerini sırf kendinizi haklı çıkarmak için karalayarak komplolara inanan aşı karşıtlarının eline büyük koz verdiğinizin farkında mısınız?

Aşı karşıtları bilimsel tezlere karşı çıkıyor ve kendilerini haklı çıkarmak için aşılar hakkında şehir efsaneleri üretiyorlar.


Sizin “Dünya Sağlık Örgütü Sudan’da çocuklar okula gidip yemek yiyebilsin diye pandemide okulları kapatmayın diyor” iddianızın aşı düşmanı lobilerin hurafelerinden ne farkı var?

1,5 yıldır CDC, ECDC, DSÖ, Amerikan Pediatri Derneği, İnternational Pediatric Association (IPA), UNİCEF, UNESCO aşağı yukarı aynı şeyi söylüyor. Hepsi okulların, özellikle ve mutlaka da ilkokulların toplumda diğer her yer kapanana kadar açık tutulması gerektiğini üzerine basa basa vurguluyorlar. Hepsi görüş birliği içinde.

Nagehan Alçı’nın yazısı

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