Alçı, Prof. Ceyhan’a acil şifalar diledi: Üç gün önce söylediğini hatırlamıyor, çok üzüldüm

Kendisine yönelik eleştirileri nedeniyle Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’ın “Hayal görüyor sanırım, psikiyatriste görünse iyi olur” dediği Habertürk yazarı Nagehan Alçı’dan yanıt geldi.

Alçı, önceki gün ‘Artık yeter Mehmet Ceyhan… Yeter…‘ başlıklı yazısından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ceyhan’ı katıldığı programdaki açıklamaları nedeniyle eleştirmişti.

İkili arasındaki atışma pandemi koşullarında okulların açılıp açılmaması tartışması üzerinden başlamış, okulların açılmasını savunan Alçı, Prof. Dr. Ceyhan’ın ısrarla okulları açtırmamak için elinden geleni yaptığını iddia etmişti.

“Sayın Mehmet Ceyhan, Dünya Sağlık Örgütü ve dünya çapında itibarlı sağlık otoritelerini sırf kendinizi haklı çıkarmak için karalayarak komplolara inanan aşı karşıtlarının eline büyük koz verdiğinizin farkında mısınız” ifadelerini kullanan Alçı profesörün açıklamalarını ‘aşı düşmanı lobilerin hurafelerinden farksız‘ olarak nitelendirmişti.

Bunun üzerine Prof. Dr. Ceyhan okulların açılmasına karşı olmadığını belirterek “Ben onun söylediklerinin hiçbirini söylemedim. Uydurmuş, açıkçası dikkat çekmeye ihtiyacı var. Ya duymuyor ya da duyduğunu anlamıyor. Doktora görünmesinde yarar var” demişti.

Alçı Habertürk’teki bugünkü köşesinde tartışmayı sürdürerek şu ifadelere yer verdi: “İsminin önünde koskoca ‘profesör’ unvanı olan, 1,5 yıldır her akşam televizyonlara pandemide tavsiyeler vermek için çıkan bir tıp doktorunun alenen ve kasten yalan söyleyeceğine inanmak istemediğim için Mehmet Ceyhan’ın benim son derece somut eleştiriler getirdiğim pazartesi günkü yazıma verdiği cevabı unutkanlığına bağlamayı tercih ediyorum.”

“Herhalde üç gün önce söylediklerini hatırlamıyor. Hakikaten çok üzüldüm bu duruma” diyen Alçı, Prof. Dr. Ceyhan’a acil şifalar diledi.

Alçı 13 Ağustos tarihli Habertürk yayınından videolara yer verdiği yazısında bu görüntülerin Prof. Dr. Ceyhan’ın ‘Dünya Sağlık Örgütü ve bilumum uluslararası kuruluşları itibarsızlaştırmaya çalıştığı cümlelerinin sadece bir kısmı’ olduğunu savundu ve şunları söyledi: “Bir tıp profesörünün sırf kendi söylediklerini haklı çıkarmak için Dünya Sağlık Örgütü’nü nasıl küçümseyip karaladığını, uluslararası kuruluşların rapor ve tespitlerini teker teker hatırlatan Dr. Tomris Cesuroğlu’nun sözünü nasıl kesip ‘Dünya Sağlık Örgütü’nde öneri veren de senin benim gibi bir doktor’ dediğini göreceksiniz.”

‘Senin benim gibi doktor’ ifadesine dikkat çeken Alçı “Okulların açık tutulması yönünde öneri veren Mehmet Ceyhan’ın dediği gibi ‘Senin benim gibi bir doktor‘ değil. DSÖ Avrupa bu konuda bir bilimsel danışma grubu kurdu. (Technical Advisory Group, TAG). Bu grubun çok sayıda üyesi var. Onların ortak görüşleri raporlaştırılıyor” ifadelerini kullandı.

Alçı ayrıca Dr. Cesuroğlu’nun, Prof. Dr. Ceyhan’ın ileri sürdüğü gibi “Tedbire, maskeye, mesafeye gerek yok” demediğini savunarak “Herhalde demans nedeniyle onun söylediklerini de unutmuş ya da yanlış anlamış Mehmet Bey” diye yazdı.

Son olarak yine unutkanlık ‘teşhsine‘ vurgu yapan Alçı “Sanırım Mehmet Hoca, Bilim Kurulu’na kabul edilmemesinin yarattığı hayal kırıklığı nedeniyle hem unutmaya başladı hem de karamsar bir ruh haline büründü ve kendini dünyaya kapattı” ifadelerini kullandı.