Bakan Koca: Veliler, çocukları için aşı talebinde bulunabiliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, işe alım süreçlerini anlatarak, ”Hedefimiz beş yılda 200 bin İstanbullunun işe girmesini sağlamak. Bugüne kadar 20 bin oldu. Hesaplamalarımıza göre bu sayede 1,2 milyar liralık kazanç yarattık” dedi.