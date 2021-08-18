Bakan Koca: Veliler, çocukları için aşı talebinde bulunabiliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “E-Nabız web sayfasından girerek veliler, çocukları için aşı talebinde bulunabiliyor” dedi.
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Yaramazlara biraz batar!
İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 49. İstanbul Müzik Festivali, 18 Ağustos – 16 Eylül tarihleri arasında, ‘Başka Bir Dünya Mümkün’ temasıyla gerçekleştirilecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tepkilere neden olan “Taliban’ın verdiği mesajları olumlu karşılıyoruz” sözlerine ‘açıklık’ getirdi: “Biz ‘Taliban’ın yönetim anlayışını, rejimini benimsiyoruz, olumlu karşılıyoruz’ demedik. ‘Mesajlarını olumlu karşılıyoruz’ dedik.
Kendisine yönelik eleştirileri nedeniyle Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’ın “Hayal görüyor sanırım, psikiyatriste görünse iyi olur” dediği Habertürk yazarı Nagehan Alçı’dan yanıt geldi.
ABD büyükelçiliği, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında bir Afgan sığınmacı anlaşması olduğuna dair iddiaları reddetti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, işe alım süreçlerini anlatarak, ”Hedefimiz beş yılda 200 bin İstanbullunun işe girmesini sağlamak. Bugüne kadar 20 bin oldu. Hesaplamalarımıza göre bu sayede 1,2 milyar liralık kazanç yarattık” dedi.