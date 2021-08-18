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Yaramazlara biraz batar!

Bakan Koca: Veliler, çocukları için aşı talebinde bulunabiliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “E-Nabız web sayfasından girerek veliler, çocukları için aşı talebinde bulunabiliyor” dedi.

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Çavuşoğlu ‘yanlış anlaşılmış’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tepkilere neden olan “Taliban’ın verdiği mesajları olumlu karşılıyoruz” sözlerine ‘açıklık’ getirdi: “Biz ‘Taliban’ın yönetim anlayışını, rejimini benimsiyoruz, olumlu karşılıyoruz’ demedik. ‘Mesajlarını olumlu karşılıyoruz’ dedik.

İBB yetkilisi: Hedef 200 bin İstanbullunun işe girmesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, işe alım süreçlerini anlatarak, ”Hedefimiz beş yılda 200 bin İstanbullunun işe girmesini sağlamak. Bugüne kadar 20 bin oldu. Hesaplamalarımıza göre bu sayede 1,2 milyar liralık kazanç yarattık” dedi.