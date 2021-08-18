Prof. Küçükosmanoğlu: Çocukların randevusunun iptal edilmesi beceriksizlik

Sağlık Bakanlığı’nın 15 yaş üstüne aşı hakkı tanımasının ardından randevu alıp çocuklarını hastanelere ve aile sağlığı merkezlerine (ASM) götüren yurttaşlara, “Sistemde tanımlı değilsiniz” dendiği bildirildi. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, “Bu, gerçekten beceriksizlik. Muhtemelen 4’üncü doz kararını iptal edeyim derken çocukların randevularını da iptal ettiler” dedi.

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Sağlık Bakanlığı, 15 yaş üstündekiler ve kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Covid-19 aşısı tanımlamış, bazı illerde uygulama başlamıştı. Aynı gün, sağlık çalışanları, öncelikli gruplar ve ‘gerek görenler’e dördüncü doz aşı hakkı da verilmiş, tepki çeken karar uzmanlarca sorgulanmıştı.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’a konuşan Prof. Dr. Küçükosmanoğlu, kendi hastanelerinde de aşı randevusu verilmesine karşın çocukları geri çevirmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Küçükosmanoğlu şöyle konuştu: “Randevu alıyorlar, geliyorlar ama sistemde ‘tanımlanmamıştır’ diye görünüyorlar. Bu, gerçekten beceriksizlik. Muhtemelen 4’üncü doz kararını iptal edeyim derken çocukların randevularını da iptal ettiler. Ben başka bir açıklama bulamıyorum. Yanlış düğmeye basmış bile olabilirler. Aşının güvenliğinde bir tereddüt yok. Aşı, çocukların güvenli bir ortamda okula başlaması için önemli. 12 yaş üstüne yapılan çalışmalarda da aşının güvenli olduğunu biliyoruz ve bu nedenle 12 yaş üstünün aşı olmasını öneriyoruz. Bu, okulların açılması için de önemli.”

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Emrah Kırımlı da sorunun nedeniyle ilgili bilgi alamadıklarını belirterek, “Belki azalmış olabilir. Günde 1 milyon aşılama yapıyoruz. Yeni aşı gelmediyse belki de aşı bitiyordur” dedi.