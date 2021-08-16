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Yaramazlara biraz batar!

Çocuklar aşı olmaya başladı: İnşallah okula gideriz

Trakya’da, 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Covid-19 aşısı uygulanmaya başladı.

Fotoğraflar: AA

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da, Sağlık Bakanlığı’nın aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan yaş grubundakiler hastane ve aile sağlığı merkezlerinde randevu alarak aşılarını olmaya başladı.


Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı olan 16 yaşındaki Emirhan Kırık, AA muhabirine, aşı olduğu için mutlu olduğunu söyledi. Bir süredir aşı olacağı günü beklediğini ifade eden Kırık, “Bu yıl okullar da açılacak, aşılanmak önemli. İnşallah okula gideriz. Herkese aşı olmayı tavsiye ederim” dedi.

Kronik rahatsızlığı bulunan 13 yaşındaki Aslı Yıldız ise aşı olunca kendisini daha güvende hissettiğini dile getirdi. Tüm yaşıtlarını aşı olamaya davet eden Yıldız, okullar açılmadan aşı yaptırdığı için mutlu olduğunu anlattı.

Dördüncü doz da başladı

Ayrıca, yurt dışına çıkışlarda bazı ülkeler tarafından iki doz BioNTech aşısı istenmesi nedeniyle, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech yaptıranlara dördüncü doz aşı hakkı tanımlanmasının ardından bazı vatandaşlar da dördüncü doz aşılarını yaptırmaya başladı.

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15 yaş üstündekilere aşı hakkı

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