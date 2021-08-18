Yetkililer: 15 yaş üstüne aşı hakkı yeniden gündeme gelecek

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, randevularının iptal edildiği ortaya çıkan 15 yaş üstüne aşı hakkının yeniden gündeme geleceğini söyledi.

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Sağlık Bakanlığı, 15 yaş üstündekiler ve kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Covid-19 aşısı tanımlamış, bazı illerde uygulama başlamıştı. Ancak randevu alıp çocuklarını hastanelere ve aile sağlığı merkezlerine (ASM) götüren yurttaşlar, “Sistemde tanımlı değilsiniz” yanıtıyla karşılaşmış, randevuların iptal edildiğini öğrenmişti.

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu ise uygulamanın ters gitmesini ‘beceriksizliğe’ bağlarken, “Muhtemelen 4’üncü doz kararını iptal edeyim derken çocukların randevularını da iptal ettiler” demişti.

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre bakanlık yetkilileri, bu konuda sistemde yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığını, 15 yaş üstü gençlerin aşı haklarının önümüzdeki günlerde yeniden gündeme geleceğini belirtti.