Çavuşoğlu ‘yanlış anlaşılmış’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tepkilere neden olan “Taliban’ın verdiği mesajları olumlu karşılıyoruz” sözlerine ‘açıklık‘ getirdi: “Biz ‘Taliban’ın yönetim anlayışını, rejimini benimsiyoruz, olumlu karşılıyoruz’ demedik. ‘Mesajlarını olumlu karşılıyoruz’ dedik.

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Çavuşoğlu dün Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile Ürdün’de ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı: “Şu anda ülkenin bir sakinleşmesi lazım. Şu ana kadar Taliban’ın verdiği mesajları da olumlu karşıladığımızı söylemek isteriz. Gerek yabancılara gerek diplomatik misyonlara gerekse kendi halkına yönelik. Umarım eylemlerde de bunu görürüz. Biz Türkiye olarak kardeş Afganistan’ın ekonomik kalkınmasını, istikrarını, barışını ve huzurunu desteklemeye devam edeceğiz.”

Bakanının ‘olumlu karşılıyoruz’ ifadesi sosyal medyada tepki çekmiş, yabancı ajanslar bakanın açıklamalarını bu ifadeyle duyurmuştu.

Hürriyet’ten Hande Fırat’ın görüştüğü Çavuşoğlu dünkü açıklamasıyla ilgili şunları söyledi: “Sosyal medyada ‘Türkiye laiktir, Taliban rejimini mi benimsedik’ gibi bazı ifadeler gördüm. Taliban, ‘Hiçbir yabancıya müdahale etmeyeceğiz, herkes burada yaşayabilir, diplomatik misyonlara da dokunmayacağız, faaliyetlerini sürdürebilir’ gibi olumlu mesajlar verdi. Havaalanına şu anda bir müdahaleleri yok. Biz bunları, bu mesajları olumlu karşıladığımızı söyledik. Yoksa, ‘Taliban’ın yönetim anlayışını, rejimini benimsiyoruz, olumlu karşılıyoruz’ demedik. Ayrıca ‘Mesajlarını olumlu karşılıyoruz’ dedik ama temkinli yaklaştığımızı yani uygulamada da görmek gerektiğini söyledik.”

Türkiye’nin Kabil Havalimanı’nda koruma görevini iptal ettiği iddiasına da değinen bakan “Bunu söylemek için erken çünkü şimdi yeni şartlar oluştu” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Kabil Havalimanı’nda askeri kanattayız. Sivil kanatta ise kaos var. Uçakların iniş kalkışlarında da problem oldu. Maalesef bazı kişiler de öldü. Çok üzüldük. Buradan tahliyeler yapılıyor, misyonlar tahliye ediliyor. Bir grup vatandaşımızı getirdik. Havalimanında tahliye ve diğer konularda başta ABD olmak üzere diğer ülkelerle birlikte çalışıyoruz. Önceliğimiz geri kalan vatandaşlarımızın, dönmek isteyen vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirmek.”

Bakan ayrıca “Kendi menfaatlerimiz için herkesle görüşmek lazım. Bu onları benimsediğimiz, onların yönetimini ya da ideolojisini benimsediğimiz anlamına gelmez” diyerek Çin, Rusya ve İran’ın da Talibanla görüştüğünü, herkesin pragmatik davrandığını ve bunların ‘normal’ olduğunu belirtti.